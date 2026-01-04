Fuerte respaldo de Marcos Galperin a la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, celebró el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de su presidente, Nicolás Maduro, y su esposa. A través de varios posteos en su cuenta de la red social X, el empresario respaldó el accionar militar norteamericano e incluso le agradeció al presidente Donald Trump.

“Muchos de los casi ocho millones de venezolanos que se tuvieron que escapar del régimen socialista, empobrecedor, autoritario y asesino de [Hugo] Chávez y Maduro van a poder volver a vivir a su país y empezar a reconstruir, desde las cenizas, un país democrático", escribió este sábado.

Y añadió: “Gracias Donald Trump y a todos los que apoyaron la vuelta de la democracia a Venezuela”.

El mensaje de Galperin. X

El mensaje de Galperin llegó en respuesta a la publicación en la que el primer mandatario estadounidense comunicó la detención del presidente venezolano. Pero no fue el único. En su propio perfil de la red social, el flamante "Executive Chairman" de Mercado Libre compartió varios posteos de otros usuarios que celebraban la medida de Estados Unidos.

En medio de las numerosas publicaciones a las que adhirió —en su mayoría de las celebraciones de los venezolanos en distintos puntos de Buenos Aires luego de que se conociera la noticia—, Galperin bromeó sobre un fragmento de una entrevista a una de las personas que se acercó a festejar en el Obelisco.

En el video se puede ver a un ciudadano venezolano residente en la Argentina que defiende el accionar estadounidense y apunta contra las críticas y cuestionamientos de la oposición: “No se dejen llenar la cabeza de que los gringos solo quieren el petróleo, los gringos solo quieren sus riquezas... A esas personas les pregunto: ¿qué creen ellos que querían los rusos y los chinos durante tanto tiempo? ¿La receta de las arepas? Imposible".

👇👇👇"la receta de las arepas!?" 😂😂😂 https://t.co/R4DBEKASRO — Marcos Galperin (@marcos_galperin) January 4, 2026

El apoyo de Milei

Como suele suceder, Galperin se mostró alineado con la posición del Gobierno. El mismo presidente Javier Milei habló este sábado por la mañana, ratificó su “apoyo total” a Washington y enmarcó la ofensiva como una embestida contra el “socialismo del siglo XXI”.

En diálogo con LN+, Milei revalidó su “apoyo total a Estados Unidos” y celebró el ataque impulsado por Trump: “Es bueno para la región porque básicamente esta franquicia se extendió por toda América Latina y ha contaminado el continente no solo con ideas perversas y siniestras para la libertad, sino que además ha traído mucha violencia”.

Milei también apuntó contra los mandatarios que cuestionaron las operaciones militares, como Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y su par colombiano Gustavo Petro. “Socialismo del siglo XXI. Los socialistas están dispuestos a avalar dictaduras y terrorismo si son de izquierda”, calificó.