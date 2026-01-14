El riesgo país toca el valor más alto en un mes, mientras que el mercado espera la licitación del Tesoro

Esta tarde el Tesoro enfrentará la primera licitación del año, por $9,6 billones. El mercado espera que el Gobierno otorgue “premios” en la tasa para atraer el refinanciamiento, sobre todo luego de que ayer la inflación de diciembre se ubicara por encima de las expectativas con un 2,8% mensual, una cifra que impactó negativamente en las inversiones en pesos. Con ese telón de fondo, y en una rueda negativa a nivel internacional, los bonos y acciones argentinas cotizan a la baja, mientras que el riesgo país toca el valor más alto en un mes.

En la tercera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1455,24, un retroceso diario de $2,37 (-0,16%). Actualmente, el piso de la banda cambiaria es de $905,86 y el máximo que podría alcanzar es de $1543,71. Con una diferencia de $88,47 (5,7%) del techo, la cotización muestra la distancia más marcada desde el 19 de noviembre.

Para los ahorristas minoristas, el dólar oficial se ofrece a $1480 en las pizarras del Banco Nación, una caída de $5 frente al cierre anterior (-0,3%). Al ver la cotización en otras entidades financieras, el precio promedio es de $1479,60, de acuerdo con información del Banco Central.

Los tipos de cambio financieros operan dispares. El dólar MEP aparece en pantallas a $1483,66, equivalente a un retroceso de $3,45 frente al cierre previo (-0,2%). En cambio, el contado con liquidación (CCL) avanza $3,63 y cotiza a $1525,95 (+0,2%).

El dólar mayorista registra la mayor distancia del techo de la banda desde noviembre Andrew Angelov - Shutterstock

“A la expectativa de que el Tesoro priorice obtener un rollover (refinanciación) cercano al 100%, esperamos que se otorguen premios significativos sobre la curva, especialmente en las tasas fija, esperando una menor demanda tras el dato de inflación de diciembre de 2,8% lo que representa el séptimo mes de suba consecutiva, elevando el escepticismo en el mercado sobre la capacidad del Gobierno de mantener el sendero bajista de la inflación”, consideraron los analistas de Delphos Investment.

En una jornada negativa a nivel internacional, los bonos soberanos vuelven a teñirse de rojo. Los Bonares muestran caídas del 0,29% (AL30D) y los Globales de hasta 0,33% (GD30D). Esto impacta directamente sobre el riesgo país, índice que sube nueve unidades y alcanza los 590 puntos básicos (+1,55%), el valor más alto en un mes.

La Bolsa porteña también atraviesa una rueda de tónica negativa. Este miércoles el índice accionario S&P Merval retrocede 0,4% y cotiza en 3.024.073 unidades, equivalentes a US$1979 al ajustar por el CCL (-0,7%). En el panel principal, las mayores bajas del día son para los papeles de Transener (-3,5%), Ternium (-2,3%) y Central Puerto (-2%).

“Las acciones están castigadas, sobre todo las petroleras, por la baja del precio del barril, pero no bajaron lo suficiente como para alarmarse. Están operando con una especie de estabilidad luego del pago de cupón y la estabilidad macro que presenta la Argentina, salvo el apretón monetario de los últimos días por el faltante de liquidez. Por otro lado, el dólar operó estable estos últimos días, y esperamos que se mantenga así por un tiempo más, por lo que hacer algo de tasa en pesos podría ser interesante”, dijo Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.