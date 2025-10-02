El FMI pidió un amplio apoyo político para implementar reformas y llamó al Gobierno a reconstruir las reservas

WASHINGTON.- En medio de las últimas turbulencias económicas en la Argentina y las negociaciones con el Departamento del Tesoro norteamericano para un salvataje financiero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) enfatizó este jueves la necesidad de generar un “amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas y fortalecer la confianza”, y llamó al Gobierno a reconstruir las reservas.

“En cuanto al programa en curso, seguimos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de las autoridades y fortalecer la confianza”, dijo Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, en una conferencia de prensa en Washington de la que participó LA NACION.

Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional.

La vocera del Fondo evitó dar precisiones sobre el alcance del diálogo del organismo multilateral con el Tesoro norteamericano, que conduce el secretario Scott Bessent, y si el FMI está preocupado por la inquietud de los mercados en los últimos días en la previa de las cruciales elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

“Creemos que fortalecer la confianza y mantener el enorme progreso en la reducción de la inflación seguirá requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldado por un marco monetario y ético consistente, orientado a la reconstrucción de las reservas“, señaló Kozack, que dio una respuesta general de menos de dos minutos a una serie de preguntas de varios periodistas.

Respecto de la ayuda de Estados Unidos y de otros organismos internacionales a la Argentina, indicó que el FMI trabaja “estrechamente” con todos.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Nueva York, la semana pasada. FMI

“Recibimos con satisfacción el apoyo anunciado por los socios de la Argentina, Estados Unidos, el Banco Mundial [BM] y el Banco Interamericano de Desarrollo [BID], y estamos colaborando estrechamente con todos ellos, a medida que avanzamos conjuntamente para apoyar a la Argentina“, dijo Kozack. La semana pasada, la directora gerente, Kristalina Georgieva, se había expresado en el mismo sentido.

La semana pasada, el BM anunció que estaba acelerando su apoyo a la Argentina con US$4000 millones, parte del paquete de apoyo de US$12.000 millones anunciado en abril. Además, el BID también dio su apoyo al afirmas que trabaja para expandir “de manera significativa sus operaciones en los próximos 15 meses en la Argentina para incrementar su respaldo al país”.

La conferencia de prensa de Kozack se produjo después de que esta mañana Bessent confirmara que el equipo económico argentino, comandado por el ministro Luis Caputo, viajará a Washington para avanzar en las negociaciones por el apoyo financiero prometido por la administración de Donald Trump para el Gobierno.

El funcionario aseguró que mantuvo con Caputo un diálogo “muy positivo”, que sigue “de cerca” el caso argentino y que transmitió a sus colegas del G7 la importancia de respaldar la estrategia de la administración libertaria.

Luego, en una entrevista televisiva, Bessent hizo una aclaración sobre la ayuda a la Argentina, en medio de las crecientes críticas de la oposición y de sectores agropecuarios en Estados Unidos a las negociaciones con el Gobierno.

“Les estamos dando un swap; no estamos poniendo dinero en la Argentina”, dijo el secretario del Tesoro, respecto a los anuncios de la semana pasada que incluyen una línea de swap por US$20.000 millones, entre otros instrumentos.

“En primer lugar, quiero enfatizar que seguimos trabajando estrechamente con las autoridades para apoyar a la Argentina en su camino hacia un crecimiento más sostenible, impulsado por el sector privado. Como parte de este diálogo, la directora gerente se reunió con el presidente Javier Milei la semana pasada, en el marco de las reuniones de la Asamblea General de la ONU", dijo Kozack en el inicio de su respuesta a los periodistas.

La semana pasada, tras ese encuentro con el Presidente, Luis Caputo y el resto de la comitiva en Nueva York, Georgieva había llamado a “fortalecer las condiciones para el crecimiento” de la Argentina. La directora gerente del organismo también había celebrado el apoyo de Estados Unidos al Gobierno.