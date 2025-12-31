Sturzenegger habló de los dólares que se van por turismo en el exterior: “Héroes de la producción”

Luego de que el secretario de Turismo, Daniel Scioli, compartiera un informe en el que destacó que 2025 terminará con un menor saldo de salida de dólares por turismo y se encendiera la polémica, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a los argentinos que vacacionan en el exterior como “héroes de la producción” porque permiten “importar y exportar más”.

“Todos los años, para esta fecha, empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Casi un crimen de lesa humanidad. Pero es exactamente al revés. Son héroes de la producción. Explicamos“, inició el funcionario en un tuit que publicó este martes, donde adjuntó un esquema realizado por el Banco Mundial.

Según el gráfico, con medidas en porcentajes del PBI, los países que importan mucho también exportan en gran cantidad y aquellos que no lo hacen tampoco logran exportar en grandes escalas. “Esto se debe a que cada importación tiene que generar una exportación del mismo monto porque requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores. Muchas importaciones tirarán para arriba el valor de la moneda extranjera, hasta que aparezcan exportadores que suplan esa necesidad", explicó.

LOS ARGENTINOS QUE VACACIONAN EN EL EXTERIOR SON LOS HÉROES DE LA PRODUCCIÓN. Todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Casi un crimen… pic.twitter.com/13QMbsq7hW — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 31, 2025

Luego aclaró que cuando las importaciones se restringen cae la demanda de divisas y el dólar también refleja bajas en su valor, lo que “destruye la competitividad del potencial exportador argentino”.

“En otras palabras, la demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios. Por eso, cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país“, especificó.

Acto seguido, Sturzenegger aseguró que, debido a su tamaño, la Argentina comercializa tres menos de lo que debería y apuntó: “Hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa”. “Cerrarse al comercio te empobrece, porque hace que dejes de hacer aquello en lo que sos bueno para ponerte a hacer eso en lo que sos malo. Hacelo a escala masiva, como hizo la Argentina desde Perón y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra”, sostuvo.

A modo de cierre, el ministro “felicitó” a los argentinos que viajan al exterior, dijo que “son los que van a permitir más exportaciones e importaciones” y remarcó que ese es el camino que busca el presidente Javier Milei.

Brasil es uno de los destinos favoritos por los argentinos para vacacionar Shutterstock

La polémica por los dólares que le cuesta el turismo a la Argentina

Tal como informó LA NACION, este martes, Scioli indicó que 2025 finalizará con un menor saldo de salida de dólares por turismo debido a que el Banco Central (BCRA) ahora discrimina en sus informes los egresos por servicios digitales. Según los números que compartió el secretario, el saldo entre el ingreso y la salida de divisas pasa de -US$9983 millones a -US$6935 millones.

“Último momento. Agradezco al BCRA, a su presidente Santiago Bausili y a su equipo por el último informe emitido el pasado viernes en horas de la tarde, en el cual se desglosa el consumo de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) para el período julio-noviembre del presente año”, publicó.

Sin embargo, la publicación reavivó la polémica, ya que días atrás, Scioli tomó la decisión de que, a partir de 2026, su cartera deje de financiar la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del Indec porque no estaba de acuerdo con los resultados que reflejó.

Según la última ETI, entre enero y noviembre salieron del país 11,19 millones de residentes, mientras que ingresaron 4,78 millones de turistas extranjeros. El resultado fue un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas, el más elevado de toda la serie para ese período.