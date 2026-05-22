Voló dos horas solo, cruzó Washington en silencio y se estrelló: el misterio del avión fantasma de 2023

En junio de 2023, un misterioso accidente dejó interrogantes entre los expertos cuando un avión voló casi dos horas sin que el piloto respondiera a los controladores aéreos y, tras cruzar Washington en silencio, se estrelló en Virginia. Años después, los análisis posteriores indicaron que una probable pérdida de presión en la cabina pudo haber causado la incapacitación del piloto y los pasajeros.

El misterio del avión fantasma que se estrelló tras volar dos horas solo

Durante la mañana del 4 de junio de 2023, un Cessna Citation 560 despegó de Elizabethton, Tennessee, con dirección a Long Island, en Nueva York.

En la aeronave viajaban un comandante y tres pasajeros, pero nunca llegó a destino. Unos 15 minutos después del despegue, mientras ascendía a 34.000 pies (10.000 metros), el piloto Jeff Hefner dejó de responder a los controladores repentinamente.

El piloto dejó de responder a los controladores aéreos aproximadamente 15 minutos después de despegar Freepik

Debido al tráfico aéreo que cruzaba la ruta, los controladores intentaron detener su ascenso. Sin embargo, solo escucharon el silencio desde el otro lado de la comunicación.

Cuando pasaron 80 minutos del despegue, la aeronave llegó a Long Island, pero en lugar de aterrizar, dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia el suroeste.

Ante el silencio radial y la entrada en espacio aéreo restringido en Washington, se enviaron F-16 de la Guardia Nacional Aérea para interceptarlo.

Los pilotos militares observaron al avión, que se mantenía alto, en línea recta y a una elevada velocidad, antes del accidente fatal.

Cómo cayó el avión fantasma tras horas sin responder

Tras volar durante dos horas y atraer la atención de los pilotos militares, el jet cayó en un descenso en espiral hacia un bosque en Montebello, en Virginia, sin sobrevivientes.

Según los análisis posteriores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), una probable pérdida de presión en la cabina mientras el avión iba a gran altitud provocó que el piloto y los pasajeros sufrieran hipoxia, es decir, falta de oxígeno en el cuerpo, lo que los incapacitó.

Un hallazgo crítico de la investigación fue que la máscara de oxígeno del lado del piloto no estaba instalada antes del vuelo.

Los investigadores indicaron que esto probablemente impidió que Hefner pudiera reaccionar antes de perder el conocimiento.

Los investigadores indicaron que la falla en la presión de la cabina generó que el piloto y los tripulantes perdieran el conocimiento tras el despegue Freepik

Además, al momento del accidente, cinco elementos tenían inspecciones de mantenimiento pendientes, informó CNN. Un mes antes, se detectaron otros 26 problemas en la aeronave.

Según el informe, varios estaban relacionados con el “sistema de presurización y control ambiental”, sin que fueran corregidos antes del vuelo.

La aeronave continuó la ruta solo porque el sistema de piloto automático funcionaba correctamente y seguía las últimas instrucciones programadas. Por esta razón, al llegar a Long Island, giró automáticamente para intentar regresar a su origen.

No obstante, los motores comenzaron a fallar antes de que se estrellara en Virginia, presumiblemente por agotamiento de combustible.

Antecedentes del avión fantasma que se estrelló tras volar dos horas solo

Un caso similar al del accidente en Virginia ocurrió en 1999, cuando el Learjet del golfista Payne Stewart voló por horas sin respuesta debido a una despresurización de la cabina antes de estrellarse.

Al igual que el incidente del Cessna, el avión dejó de responder a los controladores de tráfico aéreo de manera repentina.

Los investigadores determinaron que la tripulación, compuesta por Stewart y otras cinco personas, quedó incapacitada después de que la cabina perdió presión. En este caso, el Learjet se estrelló en Dakota del Sur, también sin sobrevivientes.