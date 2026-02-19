El Gobierno prorrogó por un año el RIGI y anunció modificaciones

A través del Decreto 105/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció la extensión de la vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ahora regirá hasta 2027. La medida había sido anunciada horas antes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que también se establecieron cambios en el sistema para hacerlo “más claro y eficiente”.

“Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de 600 millones de dólares y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad. Ya hay 10 proyectos aprobados por 25.479 millones y muchos más en evaluación”, expresó el titular de la cartera en sus redes sociales, donde también definió al RIGI como “fundamental”.

A su vez, el presidente Javier Milei celebró la medida a través de sus redes y respondió a la publicación de Caputo: “Tremendo anuncio. Make Argentina Great Again”.

De esta manera, las empresas que quieran participar en el régimen tendrán tiempo de inscribirse hasta el 8 de julio de 2027. “Resulta estratégico para el país potenciar la actividad hidrocarburífera, la cual presenta una oportunidad de expansión singular por la abundancia de recursos disponibles, cuya producción incremental permitirá acelerar el aprovechamiento de la infraestructura de evacuación y exportación y, a la vez, fortalecer la competitividad del sector”, señaló el Poder Ejecutivo en el documento.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, se reunió con Caputo este miércoles y festejó la medida respecto al RIGI. Destacó que su aplicación a la producción incremental de gas y petróleo va a “marcar un nuevo punto de inflexión”. “Ahora, con el aval del Presidente, podemos avanzar en un sistema de incentivos que genere más inversión, exportaciones y empleo”, detalló.

“Ratificamos el desafío de monetizar nuestros recursos para impulsar el desarrollo productivo, el turismo y el trabajo neuquino, con reglas claras y previsibilidad. Porque si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va bien“, continuó.

En un principio, el RIGI surgió como un estímulo para las compañías extranjeras que deseen invertir en el país y, así, atraer desembolsos internacionales. “Este sistema permitirá que nuestro país asuma nuevamente la condición de proveedor mundial de bienes y servicios en condiciones de calidad y competencia y, a través de ello, contribuir a la prosperidad y el progreso de la Nación“, dice el documento que establece su creación.

El RIGI regirá durante un año más

Confirman una inversión inicial de US$7000 millones en un megaproyecto minero

Tal como informó LA NACION, este lunes se confirmó que Vicuña Corp hará un desembolso inicial para la explotación del megaproyecto minero binacional –Argentina y Chile– Vicuña ascenderá a US$7000 millones.

La Evaluación Económica Preliminar representa un hito clave que posiciona al proyecto para una decisión de sanción hacia fin de año, tras lo cual se desplegaría el capex planificado de US$7000 millones para la Etapa 1, desde 2027 hasta la primera producción, prevista para 2030″, sostuvo.

Vicuña Corp es una compañía conformada por las empresas que se asociaron en julio de 2024 para crear y desarrollar este proyecto: la australiana BHP, que en Chile opera La Escondida, el mayor yacimiento de cobre del planeta, y la canadiense Lundin Mining.