El Gobierno simplificó el trámite para importar autos clásicos

El Gobierno anunció este jueves la simplificación del trámite para importar autos de colección incluidos en el Régimen de Vehículos Automotores Clásicos (VAC). La medida, que forma parte del proceso de desregulación administrativa impulsado por el Poder Ejecutivo, apunta específicamente al ingreso de vehículos usados considerados “modelos de colección”.

A través de la Resolución General 5796/2025, publicada en el Boletín Oficial, se facilitó la importación de autos clásicos con al menos 30 años de antigüedad desde su fabricación y con un valor FOB superior a US$12.000. El término FOB (“Free On Board”) refiere al precio de la mercadería en el puerto de origen, antes de ser embarcada.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la incorporación de la autorización para importar vehículos clásicos al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

La norma detalla los procedimientos que deberán seguir los interesados y establece una articulación entre la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial y la Dirección General de Aduanas para reforzar el control de las operaciones. Tras las validaciones informáticas correspondientes, y siempre que no se detecten inconsistencias, se autorizará la oficialización de la declaración aduanera que habilita la importación.

El régimen aplica para autos de más de 30 años desde su fabricación (Anna KURTH / AFP) ANNA KURTH - AFP

El objetivo, según el Gobierno, es beneficiar a coleccionistas y aficionados del automovilismo. La resolución —firmada por el titular de ARCA, Juan Pazo— entrará en vigencia dentro de 10 días, tal como indica el artículo cuarto de la norma.

Desregulaciones anteriores

En febrero de este año, el Gobierno estableció un nuevo Régimen de Importación de Vehículos Clásicos. De esta manera, desde ese mes ya no se le solicita al vendedor radicado en el exterior la presentación de una declaración jurada impositiva. Además, se reglamentó la creación del Certificado de Importación de Vehículos Automotores Clásicos (Civac) y la Acreditación de Vehículo Automotor Clásico (Avac), dos solicitudes a completar y presentar ante ARCA para el proceso de importación.

Los trámites se realizan mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y la Dirección General de Aduanas. Cuando se cumplen todos los requisitos, el certificado tiene una vigencia de un año desde su emisión.

Será más sencillo ingresar autos clásicos con una antigüedad mínima de 30 años

Por otro lado, en julio, el Gobierno volvió a modificar el régimen de importación de vehículos considerados clásicos y de interés histórico con el objetivo de “eliminar trabas burocráticas, acelerar los plazos administrativos y facilitar el acceso legal a modelos con valor patrimonial”. Lo hizo a través de la Resolución 300/2025 que reemplaza y actualiza varios artículos de la normativa vigente que ya se habían cambiado en febrero.

Con esa resolución, se establecieron reglas más claras, mecanismos digitales obligatorios y nuevas condiciones de validación documental.