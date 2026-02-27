en vivo
Dólar oficial y blue en vivo: cuánto cotizan hoy, viernes 27 de febrero
Ayer la divisa oficial cerró a $1425 para la venta; el dólar informal, en el mercado paralelo, se ubicó en $1435 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1375,00Venta$1425,00
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1852,5
Dólar CCL
Venta$1468,36
Dólar MEP
Venta$1433,25
Dólar mayorista
Venta$1406,00
Euro
Compra$1605,00Venta$1705,00
Ver dólar oficial histórico
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1406
- Oficial: $1425
- Blue: $1435
- Tarjeta: $1852,50
- MEP: $1433,25
- CCL: $1468,36
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este jueves 26 de febrero a $1375 para la compra y a $1425 para la venta.
Más leídas
- 1
El Colegio de Abogados le contestó a Chiqui Tapia: “la declaración indagatoria es un acto procesal esencial”
- 2
El CEO de Breitling se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina
- 3
Uno por uno. Así votó cada senador el proyecto para reformar la ley de glaciares
- 4
El Gobierno otorga un refuerzo extraordinario a la Ayuda Escolar de Anses 2026