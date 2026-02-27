LA NACION
Dólar oficial y blue en vivo: cuánto cotizan hoy, viernes 27 de febrero

Ayer la divisa oficial cerró a $1425 para la venta; el dólar informal, en el mercado paralelo, se ubicó en $1435 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, viernes 27 de febrero?
¿A cuánto está el dólar hoy, viernes 27 de febrero?shutterstock - Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer

  • Mayorista: $1406
  • Oficial: $1425
  • Blue: $1435
  • Tarjeta: $1852,50
  • MEP: $1433,25
  • CCL: $1468,36

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este jueves 26 de febrero a $1375 para la compra y a $1425 para la venta.

