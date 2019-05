El juego de los surtidores: todos miran a YPF para volver a aumentar los precios

Fuente: Archivo - Crédito: Horacio Córdoba

Francisco Jueguen
29 de mayo de 2019

Todos esperan que alguna de las grandes petroleras del mercado se atreva a dar el primer paso. Si es YPF -la gran referencia de los precios para los surtidores-, mucho mejor. Pese a la postergación oficial de la actualización automática de los impuestos a los combustibles formalizada hoy por el Gobierno, en el sector energético sostienen que el precio de mercado está "pisado" por lo menos un 10%.

"Que las circunstancias actuales y la necesaria estabilización de los precios ameritan que la actualización realizada en el mes de abril de 2019 surta efectos a partir del 1° de julio de 2019 inclusive", señalaron hoy los considerandos del decreto 381 publicado en el Boletín Oficial firmado por Mauricio Macri , Marcos Peña y Nicolás Dujovne , la primera plana del Gobierno.

La norma oficial postergó un mes la actualización trimestral por inflación que tienen dos impuestos a los combustibles. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, la medida oficial "ahorrará un 1,5% de aumento", una cifra no menor en temporada electoral y cuando la inflación comenzó a dar, por primera vez en el año, señales de desaceleración.

Sin embargo, no hay congelamientos ni Precios Cuidados en el sector, sino más bien "precios conversados" a través de la compañía que conduce Miguel Guitérrez. Sí, YPF marca el pulso de reacomodamientos de valores y ahí la política juega sus fichas en un fino equilibrio para no enojar al electorado, por un lado, y no disgustar a los accionistas e inversores, por el otro. Es que, pese a los condicionamientos políticos, YPF es una empresa que cotiza en Wall Street.

"Esto sólo neutraliza el aumento que iba a darse en los precios si ese impuesto aumentaba. Sólo eso", contaron a LA NACION en una de las principales petroleras del país. En todas ellas creen que actualmente hay un precio "pisado" entre un 10% a un 20% como consecuencia de la fuerte depreciación del peso de marzo y de la suba récord que sufrió el Brent, el tipo de barril de petróleo que cotiza a nivel internacional y que es la referencia en el país.

"Ahora depende de las empresas. Nuestra parte ya está hecha", dicen desde la Secretaría de Energía, que conduce Gustavo Lopetegui, hombre con línea directa con Macri. Allí no hablan sobre los precios.

"En cuanto alguno mueva ficha, van a ir todos detrás", confiesan en una de las petroleras del mercado, en la que creen que faltan aumentos de entre 10% y 12%. "La medida no neutraliza nada, la brecha existe", agregaron allí, donde además recordaron que en los últimos dos aumentos quienes movieron primero fueron Shell y Axion, y no YPF. Claro que una vez que la petrolera de referencia infló sus precios, ambas debieron retrotraer parte de sus incrementos para no quedar fuera de mercado.

"Los combustibles valen entre 15% y 20% menos de lo que cuestan al producirlos y comercializarlos, pero el contexto lleva a pensar que difícilmente se muevan. Habrá que ver qué hace el Gobierno a través de YPF. Esa es la clave", describieron en otra empresa del sector.

El aumento de los combustibles es clave en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec . Sus valores se encuentran dentro del capítulo de Transporte, donde comparte lugar con "la adquisición de vehículos, gastos para el funcionamiento de equipos de transporte personal y gastos de los hogares en el transporte público".

Se trata del segundo rubro de más peso en la composición del IPC detrás del de Alimentos. Más allá de ese segundo puesto en el ránking de las ponderaciones, la suba de combustibles tiene un impacto -generalmente de segunda ronda- en el valor de, precisamente, los alimentos.

El rubro de Transporte, según los datos que proporciona el Indec, acumula una suba de 13,8% en lo que va del año, por debajo del nivel general (15,8%). Sin embargo, producto de la devaluación y el precio internacional del petróleo, sólo los combustibles subieron más, aunque para las petroleras todavía no lo suficiente para llegar al equilibrio que exige el mercado.