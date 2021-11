El oficial bajó por primera vez desde enero de 2020

La cotización del dólar mayorista se movió hoy a la baja por primera vez desde la tercera semana de enero de 2020, es decir, a poco más de un mes del inicio de la gestión Fernández: cerró a un promedio de $ 99,74/99,94 por unidad para la punta compradora y vendedora respectivamente, dos centavos debajo de los $ 99,76/99,96 de clausura de ayer.

Fue al cabo de la rueda en la que entró en vigencia la norma que impide a los bancos incrementar su Posición General Neta (PGN) de cambios al menos hasta fin de mes, una iniciativa con la que el Banco Central (BCRA) busca un mayor control de la demanda eliminando el riesgo de que las entidades busquen llevar esa tenencia (regulada) a los topes que le permite la normativa vigente -ahora suspendida por un mes- ante la expectativa devaluacionista que domina al mercado por estos días. Y en la que habría anotado la tercera mayor recompra del año, tras los US$ 210 millones con que se había alzado a comienzos de julio y los US$ 228 millones adquiridos el 12 de mayo.

El ajuste también lo reflejó el tipo de cambio de referencia (”A” 3500) que quedó en 99,9467 (-0,005%) tras la nueva medida restrictiva del BCRA. “Es una norma que le permitió por un lado sumar reservas, pero al dejar que baje el tipo de cambio (TC) cae la valuación de su activo... Veremos cómo continúa”, observó el analista Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras.

Se trata de la décima medida de ampliación del cepo, la tercera con algún tipo de fecha de caducidad o temporalidad, camino que abrió la obligación impuesta a las empresas para refinanciar pasivos financieros contraídos en moneda extranjera.

La secuencia de cepos

La entidad que conduce Miguel Pesce, como había hecho el mes anterior tras prohibir el pago anticipado de importaciones (cuando adquirió US$101 millones tras haber vendido US$105 millones en la rueda previa y un total de US$ 1176 millones desde inicios de septiembre hasta ese día 6 de octubre), aprovechó la ventana de oportunidad generada para recomprar cerca de US$210 millones, cifra representativa del alrededor del 35% de los $595,4 millones operados de contado por la plaza oficial.

De este modo consiguió reducir a menos de US$30 millones el saldo vendedor que acumula en la semana y lo que va del mes, aunque el conteo de los últimos siete días casi US$ 400 millones por debajo.

Desde la entidad comentaron que la rueda volvió a mostrar una “fuerte demanda de importadores”, pero al mimo tiempo se notó que “se desplazó la demanda por toma de posiciones de cobertura financiera” a partir de la normativa publicada anoche, a la vez que una oferta que se mantuvo firme y habría estado reforzada por ingresos vinculados a la prefinanciación de exportaciones para compra de granos.

La "bendición" del alza en los commodities

El ajuste levemente bajista que registró en la jornada el tipo de cambio oficial lo rezaga algo más respecto de la inflación (con la que abrió una brecha superior a los 21 puntos en lo que va del año) y amenaza acentuar la pérdida de competitividad del peso que, según el tipo de cambio real multilateral que elabora el propio BCRA, ya está debajo de los 105 puntos, el menor nivel desde fines de mayo del 2018.

Sin embargo, este retroceso simbólico le sirve al BCRA para ratificar un mensaje al mercado: su idea no es la de devaluar, aunque la tenencia menguante de reservas totales y, en especial, propias que acredita frente a una montaña de pesos ociosos que no para de crecer por la emisión descontrolada ($50.309 por segundo en lo que va del año, aunque el promedio del segundo semestre es mucho mayor), no le ayuda a conseguir credibilidad al respecto.