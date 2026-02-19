El peso está entre las tres monedas que más se apreció frente al dólar

El peso argentino figura en el top tres de las monedas del mundo más apreciadas frente al dólar estadounidense en lo que va del presente año.

Se revalorizó hasta aquí -considerando el descenso de $7 que anotó hoy el mayorista en la plaza local al caer de $1396 a $1389 en la jornada- un 4,36% contra la divisa de Estados Unidos en dicho lapso.

En el top-3

Con ese recorrido quedó sólo detrás del real brasileño, que en igual período avanzó 4,74%, y el peso mexicano, que subió 4,38% en una tabla comparativa en la que ganaron protagonismo muchas de las monedas de la región. Todo en un contexto en el que, aún así, aumentaron su competitividad casi todas las monedas del Sudeste Asiático, además de la rupia de la India y de la lira de Turquía.

El proceso tiene que ver con la debilidad global del dólar que se verificó, especialmente, en las primeras semanas de año al desarmar muchos bancos centrales del mundo posiciones que tenían en sus reservas de títulos del Tesoro de Estados Unidos; todo en medio de una pulseada política para reemplazarlas por tenencias de oro.

“Fue algo que favoreció al fortalecimiento de las monedas emergentes, en general, entre las que está el peso argentina. Este ‘viento de cola’, al mismo tiempo, incentivó a que muchos fondos globales aumenten su exposición al riesgo emergente, lo que fue aprovechado por compañias y provincias para sus colocaciones”, recordó el economista Federico Filippini, analista de mercados en Adcap Grupo Financiero.

Aludió de esta manera al balance a favor de la oferta de dólares que se pasó a verificar en la plaza local en los últimos meses, fenómeno además favorecido por una caída de la demanda privada casi “natural” tras el récord de dolarización registrado en la previa de las últimas elecciones.

“Estas condiciones permiten al Banco Central contener el dólar incluso con una aceleración de las compras destinadas a sumar reservas y una redución de tasas”, explicó refiriendo a las adquisiciones consecutivas que lleva realizando desde hace 32 ruedas esa entidad, racha en la que ya sumó US$1088 millones en lo que va de febrero y US$2222 millones en lo que va del año. De hecho, a la entidad que conduce Santiago Bausili se la observó en las últimas semanas aumentar sus intervenciones de compra sobre el mercado para tratar de moderar la baja del dólar.

Eso hizo que los analistas comenzaran a alertar sobre un "piso operativo" para el dólar en la plaza local que estaría próximo. “Vemos un Banco Central que tendería a acelerar la compras de reservas si se profundiza la apreciación“, señaló días en su informe de Delphos Investment.

“Ultimamente, pareció que el BCRA incrementó sus compras, aun cuando el dólar se hundía en toda la región, para tratar de ir administrando la baja. La sensación es que decidieron ponerle un piso a la caída”, coincidió en evaluar Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo.

En escalerita hacia arriba desde mayo

La renovada tendencia a la apreciación que registra la moneda local también se produce por el alto diferencial que se mantiene e incluso se fue ampliando entre la tasa de inflación doméstica (que se movió en los últimos ocho meses lenta, pero sostendidamente al alza) y la media internacional o, incluso, de la región, que tendió levemente a la baja.

Esto carcome aún más la golepada competitividad local e incrementa la presión a que se ven sometidas muchas actividades y rubros industriales en el país, en medio de una apertura económica acelerada y del fomento, en algunos casos, a las importaciones para tratar de impulsar la corrección de algunos precios internos a la baja.

En baja, otra vez

No en vano así lo viene alertando la nueva caída sostendida que registra el Indice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) -la medición más amplia de esta variable clave que elabora el propio BCRA a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país- al volver a hundirse desde hace unos días por debajo de los 90 puntos (estaba ayer en 89,50 en una estadística que considera al valor 100 como nivel de equilibrio) y volver a ubicarse en su menor nivel de los últimos siete meses y medio (desde fin de junio a la fecha).