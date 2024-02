escuchar

El presidente Javier Milei se mostró esperanzado en la mañana de este domingo respecto de los números de la inflación que se esperan para febrero. “Ya hay indicios de que las cosas están mejorando. Cuando asumimos hicimos un programa de ajuste duro, se esperaba una inflación que oscilara entre 45 y 60%. En enero fue de 25% y el consenso del mercado es que está en 15%”, aseguró el mandatario nacional en declaraciones a LN+.

“Y va a estar en un dígito cuando desaparezca el arrastre”, enfatizó Milei. “El dólar paralelo está en $1050. Todos los analistas decían que se venía una devaluación, pero la curva de futuros está en línea con la política del Banco Central. El riesgo país ya perforó los 1700 puntos. Los mercados financieros están viendo los logros en la gestión de política fiscal, que alcanzamos el déficit cero en el primer mes”, prosiguió.

Así, Milei indicó: “Si mantenemos este ritmo vamos a poder abrir el cepo a mitad de año”. “Estamos cada vez más cerca de la luz”, auguró.

Presidente también se refirió a la situación de los jubilados, uno de los sectores más golpeados por el aumento de precios. “Es muy importante ver el dólar. Cuando se fue [el ministro de Economía Sergio] Massa, los jubilados ganaban 80 dólares, ahora ganan 200. Yo entiendo la reflexión de ellos”.

“El Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina no crece desde 2011. No por nada estamos 140 en PBI per cápita, el salario promedio es de 300 dólares. En ese contexto de miseria es que se dan estas jubilaciones. Intentamos modificar la fórmula, pero los políticos no quisieron. Los jubilados perdieron por la miseria de la política; son víctimas de los intereses rastreros de la casta política”, agregó Milei.

El mandatario nacional volvió a hablar sobre el déficit cero que alcanzó su gestión en 30 días y sostuvo que se está “avanzando en el saneamiento del Banco Central”, lo que “permitiría, si se mantuviera este ritmo, poder abrir el cepo a mitad de año”. “Todas las variables financieras, que son las que ajustan muy rápido y que se adelantan al ciclo, están muy positivas”, afirmó.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a la Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath

Consultado sobre la eventualidad de un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, Milei señaló que para ello habría que hacer un nuevo acuerdo y precisó que “si se va a hacer un nuevo programa, hay que analizarlo y determinar nuevas condiciones. Si decidiéramos ir a una ampliación del crédito, tendría que estar vinculada a alguna reforma estructural muy importante”. También señaló que “a las autoridades del organismo internacional de crédito les cuesta asimilar lo que hemos hecho en tan poco tiempo” en el Gobierno.

El pasado jueves, Milei recibió en la Casa Rosada a la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, quien también se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien analizó la marcha del plan acordado con el país, el cual le permitió al gobierno acceder a US$ 4700 millones para poder refinanciar los vencimientos de deuda que mantiene con el organismo hasta abril.

LA NACION