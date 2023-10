escuchar

El economista Juan Carlos De Pablo se mostró en desacuerdo con la idea generalizada de la incertidumbre que se percibe en la sociedad debido al resultado de las elecciones generales del domingo próximo y consideró que “el lunes va a ser un día normal” más allá de los resultados en las urnas. “Las angustias están totalmente exageradas”, dijo durante su participación en +Noticias, el programa que conducen José del Rio y Pablo Rossi en LN+.

“El lunes la vida sigue, los bares no cierran, es todo momentáneo, es todo cualitativo. Cuando vas a supermercado, las góndolas no están vacías: el lunes va a ser un día normal”, afirmó.

En la misma línea, desestimó que el país esté atravesando una etapa de hiperinflación pese a la permanente suba de precios. “Se dicen tantas cosas en la campaña, pero no hay hiper en la Argentina. La situación esta complicada, no tenés Gobierno, el ministro de Economía hace lo que puede sabiendo que no tiene gobierno”, agregó en alusión al también candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

El analista evaluó, en ese contexto, que ”desde las elecciones de 2021 este gobierno no existe políticamente”, con lo cual “hacer política económica cuando el gobierno no existe es dificilísimo”.

Pese a estas circunstancias, relativizó las posibilidades de que pueda haber un salto significativo postelectoral. “Son los días previos a la elección, me contaron que alguien quería comprar material y no había, le digo “calmate, andá el lunes, te lo vana vender, desabastecer no es una lógica, es u fenómeno chiquitito, limitado, la mayoría de los productos está, salvo estos días”.

