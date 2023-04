“El que arrugue, a la casa”: arenga en Economía tras la corrida cambiaria

escuchar

El salón Scalabrini Ortiz del Ministerio de Economía se convirtió ayer por la noche en una especie de vestuario durante un entretiempo difícil. Sergio Massa juntó a funcionarios como el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores, Leonardo Madcur, funcionarios del Banco Central y otras áreas de su cartera. Dijo, en clave de arenga: “Si alguien tiene miedo, que se baje ahora o se compre un perro”.

Según uno de los presentes, el ministro afirmó que “hay que tomar las medidas que hay que tomar” y que no le fueran con el “versito de la mirada market friendly porque acá hay cuatro vivos que quieren hacerse ricos por la volatilidad política y la que se jode es la gente”.

“Así que o nos ponemos al frente o nos pasan por arriba. Todos al frente y el que arrugue, a la casa”, agregó Massa frente al silencio de los funcionarios.

Más allá de la mayor inflación, la emisión por el dólar Agro y la sequía, para Massa, la suba del dólar blue, que pasó de $400 a casi $500 en ocho días para luego bajar ayer a $474 y hoy a $467, se debería exclusivamente a “gente que quiso hacer plata endeudándose en dólares”.

Esta versión choca contra lo que dicen los economistas, pero coincide en parte con lo que vieron algunos analistas que dicen que, antes de que el Banco Central decidiera usar reservas para intervenir en los financieros, algunos traders detectaron un movimiento en las cauciones en dólares y anticiparon una jugada.

Un experimentado trader también convalida parcialmente al ministro: “Si a mí me abrís una puerta y me puedo beneficiar de algo que vos hacés, no me voy más”.

Lo cierto es que más allá de los dichos, que habían sido anticipados en uno de los tweets del martes (el ministro dijo que iba a usar a la Justicia Penal Económica, a la Unidad de Información Financiera y a la Comisión Nacional de Valores como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos), en los últimos días hubo allanamientos e inspecciones en al menos tres sociedades de bolsa: TPCG, BTG Pactual y PPI.

En los dos primeros casos, fuentes del mercado dijeron que los procedimientos habrían tenido que ver con supuestas operaciones irregulares de empresas que usaron a esas sociedades para hacer contado con liquidación (CCL) mientras también accedían al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Actualmente, aquellos inversores que quieren comprar CCL no pueden si fueron al MULC durante 90 días previos y tampoco pueden hacerlo por 90 días posteriores (en el caso de utilizar bonos globales, ambos plazos son mayores desde la semana pasada y llegan a 180 días).

“El Gobierno está saliendo a buscar los dólares que se perdieron, pero no lo dice porque en el actual contexto sirve más la otra interpretación de que salen a buscar especuladores por la corrida cambiaria”, dijeron.

En cuanto a lo que sucedió en PPI fuentes de la empresa explicaron que fue una inspección rutinaria.

La investigación por la recompra de deuda

Más allá de estos hechos, la Comisión Nacional de Valores ya terminó de procesar toda la información que recabó en otro expediente respecto de los movimientos previos al anuncio de Sergio Massa de recompra de deuda. Le envió un informe de cinco cuerpos a la Justicia. La causa está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

La historia comenzó los días previos al anuncio que Massa realizó el miércoles 18 de enero, cuando los bonos globales registraron un volumen récord de operaciones (sobre todo el martes). Ante estos movimientos, que fueron catalogados como “llamativos” por fuentes del mercado, la oposición alertó sobre la posibilidad de que allegados al Gobierno aprovecharan el hecho de conocer de antemano la noticia para beneficiarse de la suba de los bonos.

Sebastián Negri, presidente de la CNV

El viernes de esa semana, Massa le envió una carta a la CNV, que preside Sebastián Negri, para que investigue “la posible filtración de información sensible” y también “la existencia de maniobras especulativas en la compra-venta de títulos públicos en mercados regulados bajo distintas monedas de liquidación”.

En el detalle de la comunicación, Massa le solicitó al organismo que intente determinar si esas operaciones se hicieron “con el objetivo de manipular la plaza y generar un alza en las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos comúnmente conocidos como dólar MEP y dólar contado con liquidación (CCL)”, tal como sospecha el Palacio de Hacienda.

