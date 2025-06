El titular de ARCA explicó las nuevas medidas que elevan los montos para investigar evasión

Mientras el Gobierno avanza en una nueva etapa del plan económico con cambios en el régimen de información tributaria, este lunes el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, volvió a referirse al plan anunciado por el Ministerio de Economía y dio detalles sobre cómo impactará en los contribuyentes.

“Vamos a sacar ese régimen soviético y esas locuras, no podemos tener un régimen persecutorio penal. ¿Para qué te voy a iniciar una causa cuando evadiste 15.000 dólares si no tiene ningún sentido para el Estado más que generarle un gasto?“, cuestionó y marcó: ”Presos por evasión hay pocos, pero la cantidad de causas -más de 7000- triplica el número que tiene Estados Unidos".

Así, en diálogo con Urbana Play, adelantó: “La elevación de los montos de los umbrales hace que de las 7000 causas queden aproximadamente las 200 que implican una evasión real y significativa”.

“Esto le va a cambiar la vida a los ciudadanos porque les simplifica la vida, solo van a pagar impuestos por facturación menos gastos deducibles. ARCA calcula el monto a pagar por ganancias sin importar el incremento de bienes y gastos personales y, si esa persona paga el impuesto, tiene efecto liberatorio del pago, es decir que no lo pueden ir a buscar otras administraciones”, detalló el funcionario.

Juan Pazo, el titular de ARCA.

Asimismo, hizo alusión a las palabras del presidente Javier Milei durante su exposición en el Madrid Economic Forum este domingo por la tarde, cuando criticó la figura del Estado y el cobro de impuestos. “A lo que se refiere es que durante las últimas cinco décadas el sistema impositivo asfixiante empujó a millones de argentinos a la informalidad y a la evasión impositiva”, consideró.

“Ahora intentamos generar un esquema distinto, en donde no consideremos que 47 millones de argentinos somos evasores, corruptos y narcos y demos incentivos correctos para el pago de impuestos”, expresó y subrayó: “Los que sí cumplimos vamos a seguir cumpliendo y tenemos la oportunidad de adherir a un nuevo régimen impositivo. Si este esquema tiene éxito será el primer gobierno en donde la suba de la recaudación impositiva va a venir en baja de impuestos. Venimos de creer que el único sistema válido es la persecución infinita y la sobrecarga de impuestos, y eso nos llevó a este lugar".

El otro tramo de la entrevista, el titular del organismo de recaudación explicó cómo funcionará el nuevo régimen para aquellas personas que tengan dinero en el exterior. “Hoy no tenemos el aplicativo para hacerlo, pero la ley los incluye. Estamos generando dos mecanismos por los cuales se va a poder incluir la renta al exterior“, adelantó y sumó: ”Preparamos una reglamentación para que puedan adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias. Para esos ciudadanos, el régimen le va a dar una parte, que tiene que ver con tributación nacional, y ellos van a tener que declarar el impuesto de renta extranjera, va a ser una combinación de ambas“.

Finalmente, remarcó la diferencia entre este plan y un “blanqueo permanente”: “Esto es un nuevo régimen impositivo, deja afuera un número importante de contribuyentes, personas jurídicas y grandes contribuyentes; y, además, no tiene plazo. Llegó para quedarse y muy similar a muchos países de la región, como Uruguay o Chile”.

“Los que cumplimos esperamos que muchos más adhieran para bajar la carga impositiva. Durante cinco décadas la gente siempre trató de preservar sus ahorros. Somos un país lleno de hipócritas, hablo con alguien y nadie ahorró más de 200 dólares, pero no parece ser eso en la calle”, consideró y cerró: “Mucha gente que tuvo que preservar valor no ahorró, sino que atesoraban y no estaban dadas las condiciones para que ese ahorro se formalice. Lo que intentamos generar es normalidad, si no podemos ver eso es que no estamos entendiendo el problema”.