Es oficial: se viene un doble feriado de abril que hace un fin de semana puente

Los argentinos podrán disfrutar en el cuarto mes del año de un receso prolongado de cuatro días consecutivos, dado por un doble feriado de abril que hace un fin de semana puente.

El fin de semana extralargo está dado por un doble feriado Freepik

Cómo es el doble feriado de abril que hace un fin de semana puente

El mes de abril cuenta con dos asuetos nacionales. El primero es el jueves 2 de abril, cuando se celebra el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En 2026, la jornada coincide con el Jueves Santo, que, en el calendario oficial, representa un día no laborable, pero esta vez es un feriado nacional inamovible, por la efeméride.

El segundo feriado es el día siguiente, viernes 3 de abril, por el Viernes Santo, día en el que se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo.

Cuáles son los feriados de Semana Santa 2026

El fin de semana con los feriados por Semana Santa queda conformado de la siguiente manera:

Jueves Santo: 2 de abril (feriado en la Argentina por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

(feriado en la Argentina por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) Viernes Santo: 3 de abril (feriado en Argentina)

(feriado en Argentina) Sábado Santo (Sábado de Gloria): 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026

La Semana Santa en 2026 consta de cuatro días

Cómo se cobran los feriados

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales, como es el caso del jueves 2 y viernes 3 de abril, rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante un feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).