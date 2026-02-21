Cómo preparar pan de molde en casa en cuatro simples pasos

El pan de molde casero permite personalizar la receta y evitar sabores industriales. La preparación requiere planificación y algunos pasos de fermentación, adaptables a distintos ingredientes y necesidades alimenticias. El pan es un alimento básico presente en diversas comidas, desde bocadillos hasta acompañantes principales. La elaboración casera ganó popularidad entre quienes buscan un control sobre la dieta y la calidad de los ingredientes.

La receta para pan de molde con nueces, compartida por el chef Jordi Cruz, se puede adaptar según preferencias personales o eliminar los frutos secos por completo. Para mejorar el sabor de las nueces, se recomienda remojarlas la noche anterior en 350 mililitros de agua junto con 100 gramos de nueces picadas. El agua utilizada en el remojo no debe desecharse, ya que se empleará al día siguiente.

Se pueden usar harinas y leches alternativas según intolerancias o preferencias dietéticas (Foto: FreePick)

Ingredientes

Los ingredientes necesarios son:

25 gramos de levadura prensada fresca.

300 mililitros de agua del remojo de nueces, opcionalmente.

35 gramos de masa madre de uva.

700 gramos de harina común.

300 gramos de harina integral.

300 gramos de leche entera.

40 gramos de azúcar.

20 gramos de sal.

25 gramos de manteca.

25 gramos de aceite de nueces.

Cómo prepara pan al molde

Preparación de la masa

Se prepara la esponja de la masa combinando la levadura con la masa madre si se utiliza, el agua de remojo de las nueces y 50 gramos de harina común. Se mezcla hasta lograr una masa homogénea, se cubre con plástico y se deja fermentar durante 30 minutos en un lugar cálido.

En un recipiente grande se mezclan 650 gramos de harina común, 300 gramos de harina integral, 200 mililitros de agua de nueces, la leche entera, el azúcar y la sal . Tras remover durante cuatro o cinco minutos, se incorpora la esponja fermentada y se mezcla por el mismo tiempo. Posteriormente se añaden la manteca ablandada, el aceite de nueces y las nueces hidratadas, integrando todos los ingredientes durante cinco a diez minutos.

. Tras remover durante cuatro o cinco minutos, se incorpora la esponja fermentada y se mezcla por el mismo tiempo. Posteriormente se añaden la manteca ablandada, el aceite de nueces y las nueces hidratadas, integrando todos los ingredientes durante cinco a diez minutos. Se engrasará ligeramente la superficie de trabajo y se vuelca la masa, doblándola varias veces para generar tensión. La masa se forma en bola y se coloca en un bol engrasado, cubriéndola con plástico ligeramente aceitado. Se deja reposar 30 minutos en un lugar cálido .

. Se vuelve a engrasar la superficie y se estira la masa con un rodillo. Se adapta al molde elegido, preferiblemente largo y rectangular, y se enrolla hasta crear un rulo tensionado. La masa se coloca en el molde engrasado y se deja reposar durante una hora y 45 minutos antes de hornear a 180-190 °C durante 25 a 30 minutos.

Variaciones y adaptaciones

La receta admite modificaciones según los ingredientes disponibles o las necesidades dietéticas. Algunas opciones son:

Cambiar el tipo de fruto seco : se pueden utilizar arándanos, pecanas o semillas, siguiendo el mismo proceso de remojo y reutilización del agua.

: se pueden utilizar arándanos, pecanas o semillas, siguiendo el mismo proceso de remojo y reutilización del agua. Sustitución de harina o leche : la leche entera puede reemplazarse por leche de soja o de frutos secos, y la mantequilla por aceite de coco o incrementar el aceite utilizado. Para intolerancia al gluten, se pueden emplear harinas sin gluten.

: la leche entera puede reemplazarse por leche de soja o de frutos secos, y la mantequilla por aceite de coco o incrementar el aceite utilizado. Para intolerancia al gluten, se pueden emplear harinas sin gluten. Pan de molde sin añadidos: se puede prescindir de las nueces y usar agua normal en lugar del agua de remojo, así como cambiar el aceite de nueces por aceite de oliva o girasol.

María Camila Salas Valencia