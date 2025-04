En el FMI, Bausili detalló el plan de estabilización y habló del futuro de la flotación del dólar

WASHINGTON.- El presidente del Banco Central de la Argentina (BCRA), Santiago Bausili, se presentó este miércoles a sala llena en un panel en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que expuso sobre el plan de estabilización macroeconómica del Gobierno, los riesgos que enfrentaron para su aplicación y la marcha de las bandas en las que se mueve la cotización del dólar.

“La idea es que algun día habrá una libre flotación del dólar”, señaló Bausili, en referencia a la fluctuación dentro de una banda móvil entre 1000 y 1400 pesos. Su presentación se produjo en una jornada en la que los dólares financieros registraron el valor real más bajo desde abril de 2017 tras la salida parcial del cepo cambiario, gracias al nuevo acuerdo de 20.000 millones de dólares con el FMI anunciado el 11 de abril pasado.

El moderador del panel “Argentina: desafíos y lecciones de la estabilización macroeconómica” fue Rodrigo Valdés, director para el Hemisferio Occidental del FMI y que hasta septiembre pasado estuvo al frente de la negociación con el Gobierno, en medio de tironeos con el el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei por el nuevo programa del organismo.

En primera fila escucharon a Bausili el representante argentina ante el FMI, Leonardo Madcur, y el subdirector subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu

“Teníamos cero credibilidad, la Argentina no tenía credibilidad. No importaba quién estuviera al frente del gobierno. Y la credibilidad es una herramienta política muy poderosa que muchos gobiernos tienen, pero nosotros no teníamos ese beneficio”, dijo.

“Entonces si no tienes credibilidad, solo debes dar un paso hacia adelante cando se tiene la confianza absoluta, aunque haya riesgos”, señaló Bausili, que resaltó los riesgos de hiperinflación que había cuando la gestión libertaria asumió el gobierno, en 2023.

“La mayoría del tiempo, cuando tomamos pasos hacia adelante para este plan de estabilización, lo hicimos cuando teníamos cierto grado de confianza que dar un paso hacia adelante no significaría luego dar pasos hacia atrás”, reforzó el presidente del BCRA, que destacó que los argentinos usan los dólares como unidad de cuenta para comprar inmuebles o autos. “Decidimos no luchar en contra de eso. No intentamos cambiar la forma de pensar” sobre el dólar, indicó.

Por fuera del panel de Bausili, miembros de la delegación argentina mostraron su entusiasmo por el renovado respaldo explícito hacia el Gobierno del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que este miércoles señaló que “no todos los países merecen el apoyo del FMI como la Argentina” y puso al país como “ejemplo”.

La declaración de Bessent se da justo en el día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para abordar la marcha del plan del Gobierno acordado con el organismo.

Ayer Bessent había vuelto a respaldar a la Casa Rosada al afirmar que la administración del presidente Donald Trump estaría dispuesta a ofrecerle al Gobierno una línea de crédito específica mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) si un shock global pusiera en peligro la recuperación económica argentina.

