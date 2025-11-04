CyberMonday 2025: tres celulares de alta gama con descuentos de hasta 40%

Este lunes 3 de noviembre arrancó el Cyber Monday 2025, que seguirá vigente hasta el miércoles 5. Se trata de un evento de descuentos que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Durante estos tres días, las tiendas ofrecen rebajas en diversos productos, como es el caso de la tecnología. En ese sentido, muchos buscan oportunidades para conseguir celulares de alta gama a bajos precios.

Cyber Monday 2025

Al observar las ofertas que hay en el sitio oficial del Cyber Monday, se puede encontrar una gran variedad de smartphones de marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi y Apple. Antes de hacer una compra, es importante asegurarse que tenga una buena memoria RAM y otras características del dispositivo que lo hacen de “alta gama”. A su vez, se pueden encontrar celulares de buena calidad a bajos precios, pero reacondicionados. Esto significa que fue arreglado por una falla.

A continuación, estos son tres celulares de alta gama por menos de $900.000 en el Cyber Monday.

Samsung S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Shutterstock - Shutterstock

Se trata de uno de los modelos de alta gama de una de las marcas de tecnologías más destacadas en el mundo. Es la variante con pantalla más grande de la serie Galaxy S, con una pantalla QHD+ de 6.7 pulgadas. Potenciado por un procesador Exynos 990, cuenta con 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno expandible. La cámara principal del Galaxy S20+ es triple, de 12 MP + 64 MP + 12 MP, con zoom óptico 3x y OIS, y su cámara frontal es de 10 megapíxel. También cuenta con parlantes estéreo, batería de 4500 mAh con carga rápida e inalámbrica, lector de huellas integrado en pantalla, tasa de refresco de pantalla de 120Hz. Corre One UI 2 basado en Android 10.

En Zelucash, se puede conseguir a $412.666, con un 35% de descuento. Tiene seis cuotas sin interés y envío gratis.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 SAMSUNG - SAMSUNG

Es un smartphone plegable de alta gama lanzado en 2023, pero tiene con especificaciones actualizadas para 2025. Cuenta con una pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ (1080 x 2640 píxeles) y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Además, tiene una pantalla externa Super AMOLED de 3,4 pulgadas (Flex Window) con funciones interactivas.

Está potenciado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, acompañado de hasta 512 GB de RAM y opciones de almacenamiento UFS 4.0 de 256 o 512 GB, sin ranura para microSD. Su sistema de cámaras traseras duales consta de dos sensores de 12 MP con estabilización óptica, y una cámara frontal de 10 MP capaz de grabar video en 4K a 60 fps.

Se puede comprar reacondicionado a través de Ferbi a $741.000, con un 40% de descuento. Se puede comprar con hasta tres cuotas sin interés.

iPhone

En el Cyber Monday se puedne conseguir iPhones Vershinin89 - Shutterstock

Tienda Mia, la plataforma que permite importar productos de Estados Unidos a la Argentina, ofrece algunos modelos del celular de Apple con valores accesibles, pero reacondicionados. Este es el caso del iPhone 15 Plus con 128 GB de almacenamiento, un modelo que se lanzó en 2023. Este está a $833.393, con 15% de descuento.

Tiene una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas con resolución 2796 x 1290 píxeles, tecnología HDR, True Tone y Dynamic Island. Funciona con el chip Apple A16 Bionic de 4 nm, que ofrece un rendimiento potente y eficiente. En cámaras, tiene un sistema dual trasero con sensor principal de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP, además de una cámara frontal TrueDepth de 12 MP.