Entre la caída del sector y el crecimiento de la economía, la Cámara de la Construcción celebró sus 90 años en el Teatro Colón

En el marco del aniversario por sus 90 años, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) reunió al “círculo rojo” del empresariado argentino en el Teatro Colón. Allí, el titular de la entidad, Gustavo Weiss, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, encabezaron el evento luego de que se diera a conocer que la economía del país trepó un 4,4% en el 2025 (EMAE), aunque con niveles magros para el sector anfitrión, uno de los más afectados por la caída de la obra. En el lugar, se destacaron las presencias del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; de la senadora Patricia Bullrich y del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“En 90 años han pasado muchas cosas, han transcurrido muchos momentos, algunos de una enorme actividad de la construcción, otros de mayor caída. Lo mismo que le ha pasado al país y al resto de las actividades. La cámara está acá presente y lo hará por muchos años más. Es un momento de celebración, a pesar que no es el mejor momento de la industria”, expresó Weiss en la previa.

Según explicó, la construcción “ha caído bastante respecto a unos años atrás, estamos con niveles de actividad relativamente bajos” y puso el foco en la obra pública, donde “las inversiones son muy bajas”. Indicó, al respecto, que “hasta tanto no haya créditos hipotecarios a largo plazo va a ser difícil que se reactive”, aunque destacó que “falta un poco para eso”, valoró que “siempre hay edificios de construcción, aunque sea a nivel provincial y municipal”, y se mostró “con fe pensando en el futuro”.

La celebración tuvo lugar en el Teatro Colón Cámara Argentina de la Construcción

A raíz del buen desempeño del sector agropecuario, que compensó la debilidad de otras actividades industriales, la economía argentina cerró el último año con un crecimiento acumulado de 4,4%. Así lo reflejó el recientemente publicado Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) elaborado por el Indec. Si bien el dato quedó levemente por debajo del 4,5% proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 5% estimado en el Presupuesto, el resultado superó las previsiones del mercado.

Como contrapartida, de acuerdo a la última actualización del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente de la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 se perdieron 192.328 puestos de asalariados privados y 79.620 públicos. La construcción fue de los sectores más castigados con 66.000 empleos perdidos, seguido por la industria manufacturera, que tuvo una sangría de 60.400 puestos. En paralelo, según datos del Indec, para el cierre del año pasado la capacidad instalada industrial cayó al 53,8%, por debajo del 56,7% que marcó 2024.

“Son 90 años de una cámara muy importante, con mucha tradición. Ustedes saben que la construcción es uno de los motores siempre importantes de la economía, así que acompañarlos”, dijo Bullrich consultada a su ingreso.

La senadora Patricia Bullrich estuvo presento en el evento

Con la expectativa de que la reforma laboral libertaria se apruebe finalmente este viernes, la jefa del bloque de LLA en el Senado agregó: “Tenemos la idea de que la economía tiene que moverse, en la medida en que haya más estabilidad, como la que está habiendo, y en la medida que la inflación va bajando muchísimo, eso va a hacer que la economía se mueva, y confiamos en ese modelo. Todos los sectores que hoy están apostando al RIGI, ahora van a tener el RIMI”.

Bullrich arribó con su esposo Guillermo Yanco cuando ya caía el atardecer. Minutos antes había sido el turno del ex funcionario Francos, quien lo hizo en solitario y evitó hablar con la prensa en medio de versiones de su vuelta a la actividad política con una hipotética candidatura de la mano del oficialismo. Hubo un solo gobernador, Carlos Sadir, de Jujuy.

Por su parte, Lamelas fue de los últimos en atravesar por la calle Libertad las escalinatas del Colón, en cuyo interior se lo vio activo en diálogo con empresarios durante el cocktail de bienvenida hasta que fue recibido por Jorge Macri, con quien se dirigió junto con sus respectivas esposas a la función que los presentes vieron de “Piazzolla Eterno”. Allí, posteriormente, Weiss y el jefe de gobierno de la Ciudad dieron un discurso sin acceso a la prensa.

Entre los invitados también estuvo Guillermo Francos y Peter Lamelas

Durante el encuentro de la Camarco no se vio a representantes de la Casa Rosada. Se dio horas después de la reunión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llevó a cabo en la Casa Rosada con representantes del denominado “Grupo de los 6”. Además de Weiss, participaron Francisco Gismondi, de Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC); Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); y Rodrigo Pérez Graziano, de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“Estuvimos hablando cada uno puntualmente de su actividad, de qué es lo que veíamos. Desde el campo expresamos la buena expectativa que hay, de las condiciones que necesitamos para que la producción sea más, hablamos de líneas de crédito, de la posibilidad de que un crédito vuelva a la Argentina a tasas realmente que sean competitivas”, mencionó Pino antes de entrar.

En ese sentido, el titular de la SRA expresó que “es buen momento productivo para el campo” y que “hay un mundo que demanda lo que los argentinos producimos”, donde también destacó a “la energía, los minerales y la economía del conocimiento”. Sin embargo, reconoció el delicado momento en algunos sectores industriales. “Uno vive en Argentina, transita por la calle, evidentemente hay sectores que están padeciendo este reacomodamiento de la macroeconomía de manera más fuerte”, dijo y añadió que “son momentos de repensar y reacomodarse en la medida que uno pueda”.