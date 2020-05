Con el estudio de Viñoly, realizó maquetas para la Universidad de Oxford, en Inglaterra y para escuelas y museos de la ciudad de Nueva York Crédito: Gentileza

Diego Petriella es un arquitecto argentino que se ganó el cariño y el respeto en el mundo por su trabajo en obras de gran envergadura. En 2003 trabajó junto al uruguayo Rafael Viñoly en el diseño de la reconstrucción del One World Trade Center, el nuevo edificio que se construyó en el lugar donde estaban las Torres Gemelas en el Bajo Manhattan.

El también considerado uno de los mejores maquetistas del país, afirma que, por la situación de la pandemia de coronavirus, están considerando mudarse a Estados Unidos, ya que en la Argentina "va a ser muy difícil recuperarse".

Petriella, tenía 25 años cuando Viñoly le dio la oportunidad de trabajar en el proyecto que iba a marcar un antes y un después en su carrera. "En un viaje a Nueva York fui a visitar la oficina de Viñoly y comenté -porque sabía que él tiene un taller de maquetas impresionante- que quería ser parte y él me dio la posibilidad de trabajar con ellos. Trabajamos bastante juntos, desarrollamos muchos proyectos tanto en la Argentina como en Nueva York", dice Petriella.

Para rediseñar el World Trade Center, la Corporación de Desarrollo del Bajo Manhattan, organizó un concurso en el que se postularon al rededor de 450 empresas de todo el mundo, las cuales, en los 10 meses que duró el concurso, iban eliminándose conforme avanzaba el proyecto. Sin embargo, el equipo de Viñoly, del que formó parte Petriella, logró llegar a la final del concurso junto a Daniel Libeskind y David M. Childs del estudio Skidmore, Owings & Merrill LLP, que terminó quedándose con el deseado proyecto.

"Era el concurso más importante del mundo, todo el mundo quería rediseñar las Torres Gemelas. La propuesta de Viñoly fue la que tuvo más éxito y la que siguió atravesando varias instancias. El concurso duró entre 8 y 10 meses, tiempo en el que se iban eliminado estudios con propuestas interesantes, porque uno se mide por la capacidad y ves que tus trabajos están al nivel de gente importante de otros países, como Estados Unidos, Alemania o Japón. Estar a la altura nos dio experiencia, vínculos y la posibilidad de que la gente viera que nosotros trabajábamos ahí", amplió el arquitecto.

Según cuenta Petriella, él y su equipo trabajaron en el diseño de piezas para el emblemático edificio de Nueva York desde Buenos Aires. "A medida que el proyecto iba evolucionando, se iban diseñando y enviando piezas constructivas desde la Argentina. Ellos tenían una idea estructural y nosotros hacíamos las piezas del prototipo desde acá. Los mandábamos por videos para saber si había que ampliar o achicar espesores", añadió.

Con el estudio de Viñoly diseñaron y presentaron maquetas para el Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy , el Museo Nacional de la Armada de los Estados Unidos, NYU Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y la Universidad de Oxford, en Londres, Inglaterra, entre otros proyectos de gran envergadura a nivel internacional. En la Argentina, también desarrolló una serie de proyectos entre los que figuran la renovación Hospital Durand, el edificio Colonos Plaza de Puerto Madero y la Universidad de Palermo, sin embargo, advierte que, por la situación que aqueja al país, el camino a la recuperación en la pospandemia "está difícil".

"Estamos negociando y viendo la posibilidad de ver propuestas de empresas para ir a trabajar a Estados Unidos. Trabajar en el exterior te da la posibilidad de hacerlo globalizado y eso nos abriría un lugar importante, porque afuera la escala es mucho mayor. En este momento no hay desarrollo, con las trabas para importar nuevos materiales y nuevas tecnologías se hace más difícil seguir progresando y crecer profesionalmente. En esta industria, si no evolucionás y no innovás, se hace más difícil que quieran trabajar con vos, porque se exige que se trabaje con lo último y lo nuevo en innovación", sentenció el arquitecto.

Hoy trabaja (junto a su equipo) en una serie de emprendimientos en maquetas de edificios con ilusión, piezas gigantes con impresas 3D y realizan presentaciones en la zona sur de la provincia. "Estamos armando un máster plan, una colección de arte para un cliente privado, y realizando restauraciones del lugar donde va a exhibir la muestra de su colección", detalló.

Su trayectoria en el ámbito nacional e internacional, le valió el reconocimiento y respeto de sus pares, quienes lo consideran como uno de los mejores maquetistas del país. "Mi forma de trabajar está basada en la responsabilidad. No es que, ahora que soy, o que me dicen que soy, uno de los mejores del país, mi forma de trabajar va a cambiar. Es la misma. Por eso nos eligen y nos vuelven a contratar. Desde mi punto, trato de mostrar la excelencia y brindar lo mejor para el bien del proyecto", afirma.

En 2017, Petriella fue convocado por la Bienal Internacional del arquitectura de Buenos Aires, reconocida dentro de la trilogía de la Bienales más relevantes junto con la de Venecia y San Pablo para participar activamente como miembro del comité y curador general de la exhibición.