“Es el evento fundamental”: qué miran los inversores en la Argentina, según el titular del JP Morgan en el país

Octubre vuelve a ser un mes clave para la economía argentina. Así lo afirmó Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan en la Argentina, quien planteó que el desempeño del oficialismo en las elecciones legislativas es el momento en que el mercado y las empresas del país tienen concentrada su mirada. “Es un evento fundamental”, dijo el empresario.

Fue en una exposición durante el encuentro Expo EFI realizado hoy en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde elogió al gobierno de Javier Milei por la “organización económica” que implementó en lo que va de su gestión. “Lo que ha hecho hasta acá es concentrarse en reordenar la economía y el Banco Central, en desintermediar los movimientos sociales y la desregulación. El cuarto punto es la inserción en el mundo, que Milei lo lleva adelante”, planteó en diálogo con Santiago Bulat.

Sin embargo, el titular del JP Morgan sostuvo que el escenario de incertidumbre por la continuidad política y del rumbo es un factor que todavía genera escepticismo y cautela entre inversores. “El país tiene una dinámica de una economía cerrada. Las empresas hoy ven si aumenta o no el consumo, si suben o no los puestos de trabajo y si Milei gana o no las elecciones legislativas de octubre. Ese es un evento fundamental”, planteó.

Luis Caputo en ExpoEFI Santiago Filipuzzi

En ese sentido, planteó que un resultado positivo en las urnas podría generar un empujón al esquema económico, y sostuvo que hay quienes “necesitan dos mandatos” de presidente para confirmar ese rumbo. “El país viene de crisis en crisis, nadie renueva los mandatos, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández”, dijo Gómez Minujín, y agregó: “La Argentina ha tenido nueve defaults, 22 acuerdos con el FMI. Ahora hay una sensación de que el país está caminando por la vía correcta, pero no sabemos si va a tener éxito”, dijo Gómez Minujín.

Al explicar ese escenario de dudas, hizo referencia a los “US$350.000 millones” que los argentinos guardan en activos fuera del país o en efectivo “fuera del sistema”, que muestran que “nosotros mismos somos los que no estamos 100% convencidos de si esto va a tener éxito”.

Al mismo tiempo, el titular de la oficina local del JP Morgan planteó que “la Argentina no ha hecho reformas” necesarias para impulsar el crecimiento real del país. “Estamos en proceso de estabilizar, pero la verdad es que las reformas que el país necesita para crecer no están hechas”, disparó Gómez Minujín, y dijo que esos cambios en los regímenes previsional, laboral e impositivo se requieren para “hacer el país sostenible en el tiempo”.

Al desarrollar este punto, enfatizó en el sistema previsional: “Hay que rehacerlo por completo. Reformar todo. La mitad del gasto son por jubilaciones de privilegio o regímenes especiales”. También hizo mención a los sistemas “laborales e impositivos”. “Es lo que piden las empresas: ‘Bajen los impuestos porque no se puede competir’”, afirmó.

También hizo referencia a la necesidad de que la economía se expanda para mejorar indicadores sociales: “Hacen falta 10 años de crecimiento al 5% para bajar la pobreza del 40% al 20%”.

En el corto plazo, mientras tanto, pronosticó que “el riesgo país va a seguir bajando” porque “se está ordenando la macro de forma tal de que no tiene sentido que los bonos estén en el nivel que están”. “Lo que está haciendo Argentina es muy importante. Caputo dice que esta vez es distinto, pero como tenemos el recuerdo de los nueve defaults, siempre hay un nivel e incredulidad”, agregó.

En su visión, el país podrá volver a los mercados internacionales de crédito “a comienzos de 2026″. “Este año no tiene necesidad, porque puede pagar sus obligaciones financieras con caja, pero es indefectible que Argentina vuelva al mercado de capitales. Es condición para que el país estabilice su economía”, completó.