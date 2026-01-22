El programa “Familia Militar” es una iniciativa del gobierno argentino para brindar descuentos de hasta el 50% a más de un millón de personas vinculadas al sistema de Defensa Nacional. En ese sentido, varios de los trabajadores militares se preguntan cuáles son los beneficios que ofrece.

Presentación de Familia Militar

En octubre de 2025, el Ministerio de Defensa lanzó esta medida como una forma de “reconocer, acompañar y mejorar la calidad de vida de quienes integran la comunidad de la Defensa Nacional, sin generar costo alguno para el Estado”. Está destinado a los miembros de las Fuerzas Armadas, personal civil, retirados, pensionados, reservistas, veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias de todo el país.

Familia Militar: estos son los descuentos y beneficios para los trabajadores militares

Los beneficiarios de Familia Militar pueden acceder a descuentos de entre el 10% y el 80% en alimentos, transporte, turismo, salud, educación, tecnología, indumentaria, cultura y recreación, entre otros rubros. A continuación, estos son algunos de los descuentos que se pueden encontrar en el sitio oficial del programa:

Los beneficios que ofrece Familia Militar

Gastronomía : hasta 35% de descuento en locales adheridos, que incluye Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet.

: hasta 35% de descuento en locales adheridos, que incluye Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet. Supermercados : un 10% de ahorro en cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto.

: un 10% de ahorro en cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto. Deportes : ofrece la posibilidad de asistir a diferentes gimnasios con hasta un 20% de descuento.

: ofrece la posibilidad de asistir a diferentes gimnasios con hasta un 20% de descuento. Educación : cuenta con varios descuentos en escuelas, universidades y academias en distintos puntos del país.

: cuenta con varios descuentos en escuelas, universidades y academias en distintos puntos del país. Hogar : hasta 50% de descuento en locales como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y DirecTV.

: hasta 50% de descuento en locales como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y DirecTV. Turismo : descuentos en hoteles, asitencia al viajero y paquetes turísticos.

: descuentos en hoteles, asitencia al viajero y paquetes turísticos. Transporte: hasta 25% de ahorro en viajes en pasajes de diferentes empresas de micro.

¿Cómo acceder a los beneficios y descuentos de Familia Militar?

El programa no requiere inscripción formal previa en la mayoría de casos; la validación se hace directamente con el DNI en comercios adheridos. Por lo tanto, solo hace falta presentar el documento para que se aplique el descuento a la compra, siempre que sea un local adherido. Para ello, se recomienda entrar al sitio oficial de Familia Militar para ver cuáles son los beneficios que ofrece y los términos y condiciones de los mismos.

Solo hace falta presentar el documento en los locales adheridos para acceder a los descuentos de Familia Militar Freepik

De todos modos, algunos comercios o extensiones (como canales de e-commerce exclusivos) pueden solicitar un registro vía formularios online con datos personales, seguido de verificación por email.

En una segunda etapa que aún no se sabe cuándo se aplica, se activará una credencial digital vía la app Mi Argentina para mayor comodidad. De esa forma, solo hace falta descargar la aplicación y activar la credencial cuando esté disponible para acceder a los descuentos del programa al mostrar el carnet desde el celular.​

Por el momento, la única forma de saber si alguien es beneficiario de Familia Militar es con la verificación práctica. Al presentar el DNI en un comercio o servicio adherido, el sistema consulta bases oficiales y confirma elegibilidad al instante sin costo. Si no aplica, el comercio lo indica; de lo contrario, se obtendrán el descuento de forma inmediata.