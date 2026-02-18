Fate: un economista reveló “el factor más importante” para el cierre de la empresa y se refirió al “problema del Conurbano”

Este miércoles la empresa Fate, productora argentina de neumáticos radiales, anunció su cierre. La firma dejará de fabricar en la Argentina en su planta de San Fernando y despedirá a 920 trabajadores. Para analizar el entramado de la decisión, el economista Camilo Tiscornia dialogó con LN+.

Camilo Tiscornia, economista

“El cierre de Fate está inscripto en un programa de política económica de mucha más apertura que en otras épocas“, dijo Tiscornia.

“Y, como suele suceder cuando se recupera cierta confianza en la estabilidad de la economía argentina, muchas veces el tipo de cambio queda en un nivel que empieza a ser poco cómodo para la competitividad de ciertos procesos productivos”, analizó el economista, y agregó: “Lo cual nos indica que un tipo de cambio atrasado suele ser el factor más importante en este tipo de medidas”.

Tiscornia en diálogo con LN+

Al mismo tiempo, desde la óptica del experto, el cierre de Fate responde “al abandono de un régimen de muchísima protección económica, como el del Gobierno anterior, donde no sólo había una brecha brutal entre los tipos de cambio, sino también el cierre de importaciones”.

Repensar la geografía

En su intercambio con LN+, Tiscornia expuso un eterno dilema nacional: la distribución poblacional. "La Argentina arrastra el problema del Conurbano bonaerense, con sistemas productivos que de a poco abandonan la rentabilidad", subrayó el especialista.

“Cuestión que nos lleva a pensar que posiblemente sea necesario explorar nuevas zonas del país”, reflexionó.

Un cierre, muchos problemas

Para Tiscornia, “el cierre de Fate pone de relieve problemas más estructurales”. “Que son los que menciona la misma empresa cuando en su comunicado señala a los sindicatos, la carga impositiva y las indemnizaciones. Una serie de trabas que hay que sortear para equilibrar la competitividad".

Consultado sobre los movimientos del gobierno de Milei, el economista planteó que “estamos ante un proceso en el cual hay una transformación muy importante: con empresas que anuncian un incremento de sus producciones“.

“Si uno ve las estadísticas, no hay una crisis de empleo”, aseveró.

Trump y los costos internos

Al cierre de su exposición en LN+, Tiscornia hizo referencia al precio de los neumáticos y al presidente de los Estados Unidos.

“Que una rueda china te salga 45% más que una de marca Fate responde a los valores de los costos internos”, analizó. “Pero creo que este tipo de ajustes representan el camino correcto”.

La variación en los precios de los neumáticos es notoria

Por último, Tiscornia cerró: “No se puede comparar la situación en la que Donald Trump cierra su economía con la apertura que está realizando acá Javier Milei: son condiciones antagónicas”.