Reforma laboral en Diputados: negociaciones, dictamen y las últimas noticias hoy, miércoles 18

Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El debate legislativo podría ser este jueves o el miércoles 25 de febrero.

Sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendría la adhesión total de los gremios del transporte. La medida significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.

Uno por uno, los sectores que adherirán al paro

Transporte público y aerocomercial . En caso de que la UTA confirme la adhesión de los colectiveros, el paro tendría la adhesión total de los gremios de transporte público de pasajeros. Ya anunciaron su participación la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), las dos centrales de transportistas en las que confluyen ferroviarios, aeronáuticos, portuarios y camioneros. Tampoco habrá subtes en la Ciudad de Buenos Aires.

. En caso de que la UTA confirme la adhesión de los colectiveros, el paro tendría la adhesión total de los gremios de transporte público de pasajeros. Ya anunciaron su participación la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), las dos centrales de transportistas en las que confluyen ferroviarios, aeronáuticos, portuarios y camioneros. Tampoco habrá subtes en la Ciudad de Buenos Aires. Atención bancaria . La Asociación Bancaria adhiere a la medida de fuerza, según confirmó su titular Sergio Palazzo a LA NACION . No habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionara el servicio de homebanking.

. La Asociación Bancaria adhiere a la medida de fuerza, según confirmó su titular Sergio Palazzo a . No habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionara el servicio de homebanking. Supermercados y comercios . El Sindicato de Empleados de Comercio se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte. Así lo informaron a LA NACION fuentes cercanas a Armando Cavalieri.

. El Sindicato de Empleados de Comercio se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte. Así lo informaron a fuentes cercanas a Armando Cavalieri. Farmacias . El sindicato que nuclea a los farmacéuticos resolvió no adherir al paro, por lo que las farmacias no estarán afectadas. Su jefe, Marcelo Peretta, dijo a LA NACION que apoyan los artículos referidos a las vacaciones, el banco de horas y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

. El sindicato que nuclea a los farmacéuticos resolvió no adherir al paro, por lo que las farmacias no estarán afectadas. Su jefe, Marcelo Peretta, dijo a que apoyan los artículos referidos a las vacaciones, el banco de horas y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Gastronomía . El gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte, según informaron en gastronómicos.

. El gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte, según informaron en gastronómicos. Recolección de residuos, correo postal y transporte de cargas . No habrá servicio dada la adhesión de camioneros, el gremio que lidera Hugo Moyano.

. No habrá servicio dada la adhesión de camioneros, el gremio que lidera Hugo Moyano. Administración pública . La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), los dos gremios estatales, se suman a la medida. ATE convocó a una movilización y su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el “paro dominguero”, sin protesta. El primero tiene peso sobre hospitales públicos y más de 800 municipios, mientras el segundo tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran.

. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), los dos gremios estatales, se suman a la medida. ATE convocó a una movilización y su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el “paro dominguero”, sin protesta. El primero tiene peso sobre hospitales públicos y más de 800 municipios, mientras el segundo tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran. Personal de salud. El extitular de Sanidad y extriunviro de la CGT Héctor Daer, con peso en clínicas privadas, confirmó a LA NACION la adhesión al paro. “Las guardias y las urgencias se autorregulan”, agregó, dado que se trata de una actividad esencial.

El Gobierno les descontará el pago del día a los estatales

Por Jaime Rosemberg

Ahoras del comienzo del debate en comisión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, desde el gobierno de Javier Milei confirmaron que descontarán el pago de la jornada a los empleados estatales que adhieran al paro general convocado por la CGT para el día en que el proyecto se debata en el recinto de la Cámara baja.

“El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, expresaron a LA NACION cerca del presidente Javier Milei, en una Casa Rosada con actividad presidencial a pesar del feriado nacional de carnaval.

Con la intención de escalar en la confrontación con las centrales sindicales, fuentes oficiales destacaron que el descuento a los estatales “se dará como se hizo en otras oportunidades” en las que la CGT organizó un paro general contra las políticas del gobierno de Milei. Se trata de unos $50.000 según fuentes sindicales y la categoría de cada empleado.

Hasta el momento, fueron tres las jornadas en las que la central obrera recurrió al paro general. En esta oportunidad, adhieren los gremios del transporte y la huelga se anunció sin movilización hacia el Congreso.

La CGT presiona al jefe de los colectiveros

Por Nicolás Balinotti

Roberto Fernández tiene 82 años y es desde 2008 el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso sindicato de los colectiveros que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país. El 5 de noviembre pasado, cuando la CGT renovó sus autoridades, decidió abrirse de la central obrera en rechazo a la designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando, a quien acusó de haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano.

Roberto Fernández aún no se pronunció respecto a la huelga general

Tres meses después de haberse ido molesto de la CGT, Fernández se siente algo reivindicado. Entre ayer y hoy, en su teléfono se apilan mensajes de dirigentes de la CGT que le piden su adhesión al paro general que se concretaría este jueves en rechazo a la reforma laboral de Milei. Uno de los llamados que recibió fue el de Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. También hubo gestiones del ferroviario Omar Maturano y hasta del gastronómico Luis Barrionuevo, muy activo en la búsqueda de adherentes para fortalecer la protesta gremial. “Nos confirmó que va a parar”, dijo a LA NACION uno de los interlocutores de Fernández.

Él, sin embargo, mantiene la cautela y no estaría decidido a confrontar con el Gobierno. El conflicto lo incomoda. Una de sus razones para no adherir a la huelga es que de Milei depende en gran parte su paritaria, teniendo en cuenta el peso que aún conservan los subsidios estatales en el transporte público de pasajeros. El salario básico de un colectivero es hoy de $1.407.239, más $16.000 diarios en concepto de viáticos. “No quiero que le descuenten el día por el paro”, enumeró como otro argumento para no sumarse a la cruzada cegetista, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes confiables.

El Gobierno negocia apoyos para la reforma

El economista Antonio Aracre visitó los estudios de LN+, donde opinó sobre el proyecto de ley que impulsa el Gobierno.

“Entiendo que el sindicalismo solo tiene ojos para los seis millones de trabajadores registrados, pero hay 10 millones de argentinos que tienen trabajo en negro. Y eso les imposibilita el acceso a una jubilación digna, asistencia de salud o el acceso a horas extras”, analizó.

“Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esas personas accedan al sistema?“, remató.

Maturano confirmó la adhesión de transporte

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, sindicato que agrupa a los maquinistas y conductores de locomotoras y trenes de todo el país, confirmó la adhesión a la iniciativa de la CGT.

Maturano en LN+

Por otro lado, criticó el articulado que compone la reforma laboral. “El derecho a huelga es innegociable. Es como que a los periodistas les prohíban opinar”, deslizó.

Furlán: “El paro debía ser con movilización”

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, dialogó con LN+ y manifestó su oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Esta ley no significa ninguna ventaja para los trabajadores”, manifestó.

Abel Furlan, secretario general de la UOM

Sobre la huelga, sostuvo que “para nosotros, el paro debía ser con movilización”.

La convocatoria de la CTA

La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA) convocó a un paro y movilización para este jueves contra la reforma laboral.

El flyer compartido por la organización sindical

La postura de la UTA

La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio sostuvieron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.

Postal de avenida de Mayo durante la última huelga de la CGT contra la reforma laboral Rodrigo Néspolo

El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.

La CGT y su decisión de no movilizar

La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate.

Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.

Marcha de la CGT en Plaza de Mayo en rechazo de la reforma laboral planteada por el Gobierno

Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”.

Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.

Qué servicios se verán afectados

Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, manifestó este martes en diálogo con LN+ que “hasta el momento el sindicato de colectiveros y la UCRA no nos notificaron de ningún paro: todo lo que sabemos es a través de los medios”.

“Nosotros controlamos 68 líneas de colectivos en el AMBA, pero hasta el momento no tenemos una confirmación oficial”, insistió.

Cuándo será el paro nacional

La CGT definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley de la reforma laboral: la fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero.

La central obrera ya se pronunció en contra del tratamiento de la norma que busca modificar los principios laborales Prensa CGT

En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.