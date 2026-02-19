Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este jueves 19 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ejecuta hoy, jueves 19 de febrero una nueva partida de giros bancarios destinada a los beneficiarios del sistema previsional. Esta fecha de cobro asegura el ingreso de dinero a los hogares según el esquema que fija el calendario oficial.

Cronograma de pagos para este jueves 19 de febrero

A continuación, el detalle de los grupos habilitados para cobrar este jueves 19 de febrero:

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilación mínima 6 y 7 $429.254,34 Asignación Universal por Hijo 6 $103.276,21 Asignación por Embarazo 5 $103.276,21 Prenatal y Maternidad 8 y 9 $64.553,80 (Valor general tramo 1)

Los beneficiarios pueden retirar sus haberes en los cajeros automáticos o por ventanilla según el calendario oficial

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Los ciudadanos pueden verificar su situación particular a través de los canales oficiales del organismo. La consulta sobre el lugar y la fecha de cobro requiere el acceso a la página web de la Anses. El usuario debe completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL. Tras hacer clic en el botón “Consulta”, el sistema informa el sitio exacto y el rango de fechas habilitado para el retiro del dinero. Esta herramienta digital permite conocer el día de cobro desde el inicio hasta el cierre del cronograma para la asistencia en cuestión.

Requisitos para cobrar las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF)

El acceso a las asignaciones familiares exige el cumplimiento de los topes vigentes respecto a los Ingresos del Grupo Familiar (IGF). La normativa establece que la suma de todos los ingresos de los integrantes de la familia, en particular los de los padres, no debe superar los límites establecidos. El cálculo contempla los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, haberes de jubilación y pensión, montos de la Prestación por Desempleo, planes sociales, prestaciones contributivas o no contributivas y las rentas de referencia para autónomos y monotributistas.

¿Cómo consultar tus asignaciones familiares por hijo?

La Anses excluye del cobro al grupo familiar si uno de sus integrantes percibe un importe superior al tope vigente. Los beneficiarios deben comunicar cualquier modificación en los ingresos dentro de los 90 días de producido el hecho y adjuntar la documentación probatoria correspondiente.

Cómo presentar la Libreta AUH

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen tiempo hasta el último día del año para entregar la Libreta AUH completa en las oficinas del organismo. La gestión no requiere turno previo. Este trámite acredita la condición de alumno regular y los controles de salud de los niños y adolescentes. La presentación de este documento habilita el cobro del 20 por ciento acumulado del año anterior.

Libreta de Asignación Universal - Fuente: YouTube

Pasos para presentar la Libreta AUH

El procedimiento para cumplir con este requisito consta de cuatro etapas simples. El titular debe descargar el formulario Libreta (PS.1.47) desde el apartado Mi Anses con la Clave de la Seguridad Social. Luego debe imprimir el documento o retirarlo en la oficina más cercana al domicilio. El tercer paso implica llevar el formulario al centro de salud y a la escuela para que las autoridades completen y firmen los campos correspondientes. Finalmente, el beneficiario presenta el papel completo junto al DNI del titular y del grupo familiar en una dependencia de la Anses.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.