Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este martes 17 de marzo
El organismo previsional continúa hoy el calendario de pagos correspondiente al tercer mes del año para los jubilados, la AUH y la AUE, entre otras prestaciones sociales
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Este martes 17 de marzo continúa el cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el tercer mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes que no superan la mínima, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación por Embarazo (AUE), y de Prenatal y Maternidad.
En marzo, los beneficiarios de prestaciones sociales experimentan una actualización en sus haberes. Se trata de un ajuste del 2,88%, porcentaje que refleja la inflación registrada durante enero pasado (2,9%). Cabe destacar que este cálculo mensual utiliza los valores de incremento con dos decimales para determinar el monto exacto de cada beneficio. En tanto, los jubilados y pensionados perciben un bono extraordinario destinado a reforzar sus ingresos ante la situación económica actual.
El despliegue de pagos de la jornada incluye a diversos grupos beneficiarios. Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonan hoy junto a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo (AUE), y Prenatal y Maternidad. En tanto, las Asignaciones Pago Único y la Prestación por Desempleo, siguen su propio calendario oficial distribuido a lo largo de las semanas restantes de marzo hasta completar el ciclo mensual.
Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente sobre los días hábiles, por lo cual se consideran las fechas feriadas y no laborables al confeccionar el calendario. Todos se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.
Cronograma de pagos de Anses para este martes 17 de marzo
El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este martes 17 de marzo:
|Prestaciones
|Terminación del DNI
|Monto total a cobrar
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
6
$439.600,87 (con bono incluido)
Asignación Universal por Hijo
6
$106.251,20
Asignación por Embarazo
5
$106.251,20
Asignación por Prenatal y Maternidad
4 y 5
Según ingreso familiar, desde $13.980 hasta $66.414
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones
Hasta $462.845
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones
Valor general
Cómo consultar la fecha de cobro
Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.
A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:
- Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.
- Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.
- Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.
- Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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