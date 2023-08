Financial Times criticó la estrategia del Gobierno argentino en su lucha contra la inflación

escuchar

El diario Financial Times publicó este miércoles un artículo en el que contrastó la estrategia del gobierno argentino en su lucha contra la suba sostenida de los precios contra la receta de otros países del continente. En un texto titulado “Los bancos centrales de América Latina se preparan para declarar la victoria en la guerra contra la inflación”, dio cuenta de los avances en la materia registrados en otros países de la región en oposición a lo que sucede en la Argentina, donde los indicadores empeoran cada año.

Tras aludir a los descensos en las tasas de interés en Brasil y Chile a tres años de la pandemia de Covid, el medio especializado en negocios y economía citó a Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina de Citi, quien afirmó: “Incluso si la lucha contra la inflación no ha terminado, los bancos centrales latinoamericanos pueden dar la vuelta de la victoria (...) Se distinguieron en este ciclo por su disciplina, autonomía, compromiso y comunicación clara. La política monetaria en los países con metas de inflación -Chile, Brasil, México, Perú y Colombia- le está dando una lección al mundo”.

En el artículo se consideró que la estrategia de Brasil, que comenzó a elevar las tasas desde marzo de 2021, demostró ser efectiva para controlar la inflación. “Chile también experimentó una notable desaceleración de la inflación, registrando una tasa anual del 7,6 por ciento, casi la mitad del pico del 14,1 por ciento alcanzado en agosto del año pasado”, se destacó.

Según Claudio Irigoyen, jefe de economía global del Bank of America en Nueva York, América Latina fue “irónicamente más exitosa” que otras regiones “porque los bancos centrales no tenían la credibilidad que tenía la Fed y no tenían el lujo de decir: ‘Ah, esto es solo un fenómeno transitorio, la inflación subirá y bajará por sí misma’”. “La Fed probablemente llegó un año tarde al juego” , agregó.

También habló acerca de la gestión de la inflación en Latinoamérica Eric Parrado, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, quien elogió la respuesta “generalmente rápida y efectiva de los bancos centrales”.

Sin embargo, el diario británico dedicó un párrafo aparte para el caso de la Argentina, país sobre el que afirmó: “Se destaca como una excepción entre las grandes economías de América Latina”.

“La afición del gobierno peronista por imprimir dinero para financiar el gasto público y sus tipos de cambio oficiales fuertemente distorsionados han avivado la inflación a más del 115 por ciento anual”, evaluó la publicación, que destacó que las tasas de interés vigentes se mantienen en un nivel anual del 155 por ciento.

