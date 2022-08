Finanzas: apatía en el mercado de bonos y un menor ritmo en la devaluación oficial

La volatilidad que vivieron los mercados emergentes no evitó una leve mejora en la curva de globales argentinos. Los Old Indenture volvieron a liderar la tabla en el análisis de retorno total, mientras que los títulos más cortos fueron los principales afectados por el contexto externo. De esta manera, la apatía del mercado se extiende con el precio ponderado promediando US$ 24,40 desde la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Todavía nos ubicamos por debajo de los niveles pre-renuncia de Martín Guzmán.

El ritmo de devaluación oficial moderó su marcha

El Banco Central puso un freno al ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. El crawling peg pausó su marcha y achicó el diferencial con la tasa en pesos. ¿Incentivo para el agro? El dólar oficial viajó a una TNA del 58,40% (promedio de cinco días). Mientras tanto, tras la suba de 700 puntos básicos de la tasa el 11 de agosto, la Badlar se ubica en 63,75%. De esta manera, el spread de cinco días pasó a ser positivo por primera vez desde abril. La alineación de la tasa de devaluación y la tasa en pesos busca incentivar una mayor liquidación de divisas del agro en un momento crítico para las reservas.

El agro pisó fuerte en el mercado de cambio

La autoridad monetaria lleva seis ruedas consecutivas de compras en el mercado de cambio. El Banco Central se llevó US$139 millones desde el día 10, achicando el saldo negativo del mes. Sin embargo, la performance de agosto sigue siendo muy pobre. El organismo vendió US$698 millones en lo que va del mes, cuando en igual período del año pasado había acumulado US$253 millones. El sector agroexportador estuvo presente con liquidaciones diarias por US$161 millones (promedio cinco ruedas). Para tener una referencia, esta cifra se ubicaba en US$139 millones la semana anterior.

Los sectores destacados de Wall Street

Wall Street moderó el reciente rally con el SPX alejándose de los niveles máximos de los últimos tres meses y encontrando resistencia a cruzar la media móvil de las últimas 200 ruedas. Dentro de los sectores que componen al índice, las empresas de consumo (con subas de 2,2%) estuvieron entre los más defensivos. Los números de Walmart y Home Depot por encima de lo esperado empujaron los papeles del sector retail. Sin embargo, el guidance negativo persiste con las ventas, concentrándose en bienes básicos. Por otro lado, el sector energético mejoró, con los precios del crudo alejándose de los mínimos recientes ante una caída en los inventarios en Estados Unidos, de 7,1 millones de barriles.

La autora es analista de PPI portfoliopersonal.com