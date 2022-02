Generación Zoe: tras el pedido de captura de Leandro Cositorto, hay incertidumbre entre los inversores

Tras las noticias que llegaron de Córdoba, donde la Justicia pidió la captura de internacional de Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe, los inversores se acercaron a la sede de la compañía en el barrio de Núñez para intentar recuperar el dinero. En algunas personas reina la incertidumbre, pero otras todavía confían.

“No te puedo decir cuanto puse, pero es un billete importante. Estamos metidos mi novia, mi suegro, la hermana de mi suegro y yo. Nos metimos en octubre por recomendación y no tuvimos ningún problema hasta ahora, que les embargaron la cuenta a Leo [por Cositorto]. Siempre he cobrado bien. La explicación que nos dan es que no hay efectivo para pagarnos porque la plata del banco está frenada. Ahora cerraron (la oficina) y los que quedaron adentro tomaron las cajas. Yo soy cocinero y mi novia trabaja en un call center, era un segundo ingreso, con la plata que invertimos acá nos íbamos a casar”, dijo a LA NACION Adriá, un chef que invirtió en Generación Zoe.

Rubén es comerciante y también puso dinero en Generación Zoe. “Tampoco tuve ningún problema hasta ahora. Es más, siempre cobre en tiempo y forma. De hecho, hoy vine a averiguar por el pago del bono de noviembre y me encontré con esta situación. Pero ya no quiero saber nada, porque si le pidieron la captura internacional a Leo [Cositorto] puede ser que la plata no aparezca más. Yo empecé invirtiendo poquito y cómo funcionó, ahora tengo 10.000 dólares. Te mostraban los el flujo del dinero, todo, era confiable”, afirmó.

Patricio es remisero e invirtió 2500 dólares en la empresa de Cositorto. Para él, con el pedido de captura internacional, el “asunto se picó”. “Obviamente, se supo y todos vinieron a buscar la plata, que no está”, agregó.

La Justicia pidió la captura internacional de Leonardo Cositorto

Griselda y Hernan son marido y mujer. Ambos contaron a LA NACION sus sensaciones. “Nuestra experiencia es buena. Todo empezó con los rumores de que la empresa estaría en crisis, fogoneado por competidores de Leo [Cositorto]. Eso provoca que la gente se asuste y venga a recuperar la inversión. Incluso había medios, parecía como armado. Tomaron la oficina y todo. Nosotros solo podemos hablar bien, hay una tasa de inversión muy buena”.