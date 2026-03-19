Guerra en Medio Oriente: el riesgo país toca el valor más alto desde diciembre del año pasado

La guerra en Medio Oriente sigue en plena escalada. Con nuevos ataques coordinados contra infraestructuras energéticas clave en Qatar, Kuwait y Arabia Saudita, el precio del petróleo vuelve a subir este jueves y sacude las pantallas de los mercados financieros globales. En la Argentina, el efecto se ve reflejado principalmente en el riesgo país, índice que se consolida por encima de los 600 puntos básicos y toca el valor más alto en más de tres meses.

Ante un clima de aversión global al riesgo, la deuda soberana argentina se ve golpeada y el riesgo argentino escala 22 unidades para ubicarse en 632 puntos básicos (+3,61%), según las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que había alcanzado una cifra similar fue el 9 de diciembre del año pasado, cuando cerró en 634 puntos.

De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan se alejó de los mínimos de finales de enero, cuando tocó los 484 puntos básicos, el valor más bajo desde 2018. Aunque el Banco Central (BCRA) continúa con la racha de compra de reservas desde el 5 de enero pasado, el contexto internacional hizo que el indicador trepe 148 puntos desde entonces (+30,5%).

Esta suba es consecuencia de la caída que muestran los bonos soberanos en dólares, una tendencia que vuelve a repetirse este jueves. En el exterior, los Globales retroceden hasta 1,96% (GD46D), mientras que los Bonares muestran una baja del 1,26% (AL41D).

El precio del petróleo vuelve a subir este jueves y toca los US$106 el barril de Brent Ahn Young-joon - AP

“El mercado tiene como foco principal la guerra en Medio Oriente y el impacto que genera, no solo sobre precios de commodities, principalmente energéticos, sino también sobre la macro de los distintos países, ante el esperado aumento en el costo de vida derivado del incremento en los precios de combustibles. Así, el ida y vuelta de novedades tiene alto impacto en los activos de riesgo”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

En una rueda marcada por el rojo en las principales Bolsas del mundo, el índice S&P Merval va a contramano de la tendencia y avanza 1,5%, hasta ubicarse en 2.734.856 unidades (US$1861 al ajustar por el dólar CCL). Este fenómeno se explica por la fortaleza que presentan las acciones energéticas, ante el nuevo escenario de precios internacionales del petróleo y el gas: YPF trepa 5,6%, la agropecuaria Cresud un 2,5% y Transportadora de Gas del Sur un 1,6%.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) tienden mayoritariamente a la baja, al igual que los principales índices accionarios de Estados Unidos. Las principales caídas del día son para Corporación América (-3%), Loma Negra (-2,1%), Central Puerto (-1,9%) y Mercado Libre (-1,8%). En cambio, YPF se destaca con un alza del 6,1%.

“El conflicto entre Estados Unidos- Israel e Irán representa el quinto shock de oferta relevante para la macro global en cinco años. El precio del Brent acumula una suba superior al 50% en lo que va del año, el Estrecho de Ormuz opera a apenas el 35% de su flujo histórico y el gas natural europeo cotiza en niveles que evocan la crisis ucraniana de 2022. Sin embargo, a diferencia de episodios anteriores, el mundo de hoy muestra las expectativas de inflación ancladas y bancos centrales con mayor margen de maniobra", señalaron desde Invertir Online. Hoy, el Brent sube 2,98% y alcanza los U$106 por barril.

El peso argentino es una de las monedas emergentes que más resistió al impacto de la guerra en Medio Oriente STRINGER - AFP

En el mercado de cambios, las cotizaciones transitan la cuarta rueda de la semana con algunas subas. El tipo de cambio oficial mayorista opera a $1398,15, equivalente a un incremento de $2 (+0,14%). Actualmente, está a una distancia de 17% del techo de la banda de flotación, que se ubica en $1637,01.

En las pantallas del Banco Nación, el dólar oficial minorista se vende a $1420, lo que representa un avance de $5 frente al cierre anterior. Como el precio puede variar de una entidad financiera a otra, el valor promedio del mercado es de $1420,40, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el BCRA.

Los tipos de cambio financieros prácticamente operan estables durante la apertura. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1422,01, con un avance de apenas $1,63 (+0,1%). Lo mismo sucede con el contado con liquidación (CCL), el cual sube $1,97 y se negocia a $1472,95.