Guillermo Dietrich: "La causa de los peajes es armada con fines políticos"

Guillermo Dietrich, en Comunidad de Negocios

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de agosto de 2020 • 11:38

El exministro de Transporte, Guillermo Dietrich participó en el el programa Comunidad de Negocios y habló de la llamada causa de los peajes, en la que fue procesado por "irregularidades en las concesiones viales" por el juez Rodolfo Canicoba Corral. "La causa es armada con fines políticos", aseguró.

"Lo que buscan es igualarnos y los funcionarios K que se hicieron millonarios son inocultables", dijo el exministro, quien pronosticó que todas las denuncias en su contra van cayendo o van a caer porque "no somos todos lo mismo". También cuestionó a Canicoba Corral por la manera de procesar a cuatro funcionarios del gobierno de Mauricio Macri "sin investigación previa ni pruebas".

Guillermo Dietrich, en "Comunidad de Negocios" 11:54

Video

-Ahí lo que se denuncia son presuntas irregularidades en las concesiones viales, ¿Cuál es tu posición?

-Frente a las Autopistas de Acceso Oeste y Norte, que se hicieron por los noventa, las empresas hacían las obras y después recuperaban con el cobro de los peajes. Esa ecuación que firmó el Estado argentino se rompió en 2002 y los distintos funcionarios fueron reconociendo que se habían hecho inversiones y que había una necesidad de una negociación. Se comprometieron en finalizar con plazos, que no terminaron haciéndolo. Nosotros resolvimos un problema enorme que nos dejaron los gobiernos anteriores. Y lo resolvimos muy bien para el Estado y evitamos un juicio multimillonario de un organismo internacional. Resolvimos este problema de mucho tiempo de una manera muy ventajosa para el Estado argentino, para los argentinos y de una forma muy transparente.

-¿Tenes miedo de ir preso en algún momento o que algún ex compañero tuyo del gabinete de Mauricio Macri termine cayendo en prisión por el operar de la Justicia?

-Yo estoy muy tranquilo, hicimos todo correctamente y hemos presentado toda la información a la Justicia. Hemos estado siempre a disposición. Es muy contundente la validez de todo lo que hicimos y por qué lo hicimos. Es muy contundente la parcialidad que tuvo el exjuez Canicoba Corral que realmente llama la atención. Ver en el procesamiento, sus argumentos y los errores que tuvo. Tenemos mucha más convicción de que hay que pelear y que hay que seguir trabajando por una Argentina y sus instituciones. Por una Argentina con una justicia independiente. Qué es lo que hicimos y lo que vamos a seguir trabajando ahora desde el lugar de la oposición.

-Se anunció la partida de Air New Zealand, de Emirates, de Qatar y de Latam. ¿Cuál es tu punto de vista?

-Que se vayan compañías es muy malo por distintas razones. En el caso de Latam como las compañías extranjeras, se pierden muchos empleos directos e indirectos. Detrás de una compañía aérea no solo están los pilotos y los tripulantes de cabina, sino que también están las empresas que le dan servicios a esos aviones como de comida. Y las compañías extranjeras también tienen empleados en nuestro país. Además perdemos conectividad en el mundo, cuando se van las empresas internacionales, pero doméstica cuando se va una empresa como lo es Latam. Gran parte de la conectividad con China era a través de vuelos de Emirates y Qatar. Esto nos aísla del mundo, y a su vez termina siendo más caro venir a Argentina o viajar desde Argentina. Siempre vemos los pasajeros, pero no las bodegas que llevan nuestra carga, sino también fruta, productos no perecederos, productos de valor. Hoy lo estamos perdiendo y realmente es muy malo. Perdemos trabajadores, conectividad en nuestro país y la capacidad de exportar a buenos precios a distintos destinos.

-¿No se siente un poco solo, en términos políticos?

-Todo lo contrario. Estoy muy en contacto con Mauricio, con Horacio Rodríguez Larreta, con todos los representantes del partido. Se generó un Zoom donde los presidentes del Pro, del radicalismo y de la Coalición Cívica, y nos transmitieron la confianza en nosotros y la transparencia con la que nos manejamos. Había otras 1000 personas compartiendo esto. Apoyo en las redes sociales, que también da mucha fuerza. Es la gente que reconoce que trabajamos en cada rincón, con la intención con la que trabajamos, con la búsqueda de transformación genuina que tenía y tuvo el gobierno de Mauricio. Yo siento que somos un espacio, que estamos muy consolidados que somos una oposición muy presente y que representamos los valores de millones de argentinos. Y que somos una alternativa de poder muy relevante para volver a gobernar en 2023. Más que solo, me siento más acompañado que nunca y con mucha fuerza.