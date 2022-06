Hernán Lacunza dijo que Cristina Kirchner tiene ideas “terraplanistas” y lanzó: “Si la emisión no genera inflación, hagamos la teoría de Virginia Gallardo”

Crítico de las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Avellaneda, el exministro de Hacienda macrista Hernán Lacunza dijo que la teoría de la antes mandataria al respecto de que la inflación no está estrechamente ligada al déficit fiscal es “terraplanista” y planteó que acomodar las cuentas públicas es una condición inicial para reducir la suba de precios. Entonces, lanzó: “Si la emisión no genera inflación, hagamos la teoría de Virginia Gallardo”. Lo hizo en referencia a un cruce televisivo que la panelista tuvo con el gobernador Axel Kicillof, en 2019.

“Escuchaba el discurso de la vicepresidenta, más bien todo lo contrario a eso hay que hacer”, comenzó Lacunza sobre cómo bajar la inflación. “Sin ser irrespetuoso, me parece que esas son ideas terraplanistas de la ciencia económica, no resisten el mínimo debate científico, pero ni siquiera el del sentido común”, sostuvo el exministro, en una comparación entre la alocución de la vicepresidenta y los argumentos de quienes creen que la superficie de la Tierra es plana y no esférica.

“Si la emisión no genera inflación, hagamos la teoría de Virginia Gallardo, que le preguntó a Kicillof: ‘Bueno, no recaudemos más impuestos, emitimos todo, total no pasa nada’”, planteó Lacunza en Radio Con Vos.

Así recordó una visita que hizo el gobernador bonaerense al programa Polémica en el bar, cuando era candidato. En aquel momento, después de que Kicillof -quien fue ministro de Economía de Cristina Kirchner- dijera que la inflación no era un fenómeno monetario, Gallardo lo cuestionó con ironía: “Tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria?”.

Virginia Gallardo, en 2019, cuando incomodó a Axel Kicillof

Entonces el conductor Mariano Iúdica reveló que la actual panelista de Intrusos y también modelo cursaba economía con Javier Milei, el ahora diputado nacional que en ese momento era un economista mediático.

“La agresividad o la velocidad de un plan de estabilización no puede remolonear”

Convencido de que este diagnóstico de la vicepresidenta podría derivar en un “agujero fiscal permanente, persistente y creciente”, Lacunza advirtió: “Si te pasás dos años con un agujero fiscal creciente y diciendo alegremente ‘la emisión no genera inflación y la deuda no importa porque es en pesos’, a los dos años y medio vas a cosechar una inflación de 80% y problemas o tensiones para renovar los vencimientos de deuda como está sucediendo ahora”.

De esa manera, el economista sostuvo que se debe generar un programa fiscal y monetario “coherente” que primero tienda a “achicar” y después a eliminar “ese agujero que todos los meses te hace darle a la maquinita y te conduce a una inflación inexorablemente creciente y persistente” como la actual.

A pesar de que admitió que solo con la eliminación del déficit fiscal no se resuelve el problema del incremento de precios, Lacunza sí consideró esta condición como esencial para marcar una tendencia a la baja, al entender que el desequilibrio en el mercado de dinero es el principal problema.

“Si no dejás de tirar humedad a las raíces de la plantita con la emisión asociada al déficit, podés podar el árbol todas las noches, pero al día siguiente te van a crecer de nuevo las ramas. Ahora, si dejás de humedecer las raíces, de todos los días meterle a la maquinita, por la tendencia que trae una inflación inercial vas a tener que tomar medidas de carácter heterodoxo como acuerdos de precios, salarios, pero hiciste lo anterior primero. Si no, te la pasás podando o haciendo acuerdos incumplibles para frenar la inercia, pero a la mañana o a la noche anterior lo estuviste regando con emisión”, comparó.

"Uno no tiene un cheque en blanco de la ciudadanía de que va a gobernar 14 años, entonces puede hacer un plan a 14 años. Esa fue una fragilidad de nuestro programa”, manifestó Agustin Marcarian - Reuters

Seguro de que es “invivible” tener una inflación mensual que sea idéntica a esa cifra anual en otros países, Lacunza habló de la velocidad que habría que imprimirle a una posible nueva estrategia, en caso de que la oposición gane las elecciones y vuelva al gobierno el año próximo. “La agresividad o la velocidad de un plan de estabilización no puede remolonear”, aseveró el exministro, quien también consideró que esto “depende críticamente” del grado de financiamiento que disponga la administración nacional.

“Si vos tenés crédito voluntario, externo e interno, que financie la transición, podés hacer un programa más parsimonioso. Si no, el debate es abstracto. Si no tenés crédito, ¿cuál es la alternativa? ¿Emitir? Vas a tener una inflación persistentemente elevada en estos niveles, que es el programa que estamos teniendo”, indicó.

Advirtió, asimismo, sobre la “vulnerabilidad” del plan del Frente de Todos. “Hacé un programa económico coherente, consistente, y después cada uno puede decir cualquier pavada y no va a pasar nada”, indicó Lacunza, que se quejó por el carácter “divergente” que el Gobierno le imprime a la gestión en relación con lo que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, admitió los problemas que tuvo la administración de Mauricio Macri en la estrategia. “Ningún gobierno puede alegar déficit mental. Los programas económicos tienen que ser robustos a la herencia y a lo que puede venir después. Uno no tiene un cheque en blanco de la ciudadanía de que va a gobernar 14 años, entonces puede hacer un plan a 14 años. Esa fue una fragilidad de nuestro programa”, manifestó.

Por otro lado, refirió que la falta de dólares en la Argentina no tiene que ver con un problema estructural. “No es que no generamos los dólares, no los retenemos”, diagnosticó. “Escucho que Vaca Muerta nos va a sacar... Eso no es un programa de desarrollo, es no resolver. Si descubrimos dos Vacas Muertas, también nos van a faltar dólares porque si no generamos la credibilidad para que voluntariamente se queden en el país, va a ser un barril sin fondo siempre”, añadió.

De cara a los próximos vencimientos de deuda que afronta el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, Lacunza dijo que incumplir los compromisos “siempre es la última opción”. En cuanto a eso, cerró: “El Gobierno está en una cornisa de doble filo: si no paga, es una macana grande; y si no puede renovar y tiene que emitir toda esa cantidad de dinero, es una macana no menor. Tampoco es que vas a emitir 600.000 millones de pesos, exagerando, o lo que tengas que emitir, en un contexto donde la inflación inercial es 80%”.