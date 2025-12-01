Historia del aguinaldo en la Argentina: su origen y a partir de cuándo empezó a pagarse por ley

Los trabajadores bajo relación de dependencia percibirán durante este mes la segunda cuota del aguinaldo. Este ingreso adicional constituye un derecho adquirido fundamental en el calendario laboral y posee una extensa trayectoria que precede a la normativa nacional vigente desde mediados del siglo XX. Su implementación responde a antiguas tradiciones internacionales que derivaron en la actual legislación del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Cuándo se originó y quien creó el aguinaldo

La génesis de esta remuneración extra se ubica en la antigua Roma. Los ciudadanos entregaban el Kalendariae strenae cada 1 de enero. Esta práctica consistía en el intercambio de obsequios entre amigos como ofrenda a los dioses y señal de buen augurio para el comienzo del ciclo anual. Los historiadores estiman el origen etimológico del término en la frase latina hoc in anno, cuya traducción significa “en este año”.

La costumbre romana del Kalendariae strenae consistía en el intercambio de regalos cada 1 de enero

Diferentes culturas adoptaron el hábito con el paso de los siglos. Su aplicación varió hasta transformarse en un presente de los empleadores hacia sus empleados durante la época navideña. Latinoamérica incorporó esta remuneración extraordinaria y la Argentina la reguló formalmente a mediados de la década de 1940.

Cómo fue la llegada del aguinaldo a la Argentina

El historiador Daniel Balmaceda sitúa los primeros registros locales en la década de 1880. Comerciantes de la época premiaban el buen desempeño de su personal al finalizar el año. El cálculo de esos montos carecía de regulación y dependía exclusivamente de la voluntad del patrón.

Las normativas iniciales aparecieron a principios del siglo XX de manera aislada. El gobierno municipal porteño otorgó el primer pago oficial en mayo de 1910. El intendente Manuel Güiraldes dispuso el abono del “Aguinaldo del Centenario” para los empleados públicos de la ciudad en el marco de los festejos patrios.

El gobierno militar de Edelmiro Julián Farrell estableció el beneficio a nivel nacional por decreto en 1945. La medida formó parte de un paquete de políticas laborales impulsadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo de Juan Domingo Perón. La obligación legal definitiva para todos los empleadores llegó el 20 de diciembre de 1946 con la sanción de la ley nacional 12.921.

Esta norma instauró el Salario Vital Mínimo, los Salarios Básicos y el Sueldo Anual Complementario. La división del pago en dos cuotas semestrales rige desde 1968 a partir de la ley 17.620.

Cuándo se cobra y cómo se calcula

La Ley 27.073 modificó el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo en 2015 para fijar las fechas límite de pago. La primera cuota vence el 30 de junio. La segunda parte del SAC debe abonarse antes de las fiestas de fin de año. La fecha límite para el pago de este segundo medio aguinaldo es el 18 de diciembre.

El importe corresponde al 50 por ciento de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre. La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo estipula este cálculo sobre los dos períodos que finalizan en junio y diciembre.

Existe una fórmula proporcional para quienes no completaron el semestre laboral en su puesto. El cálculo consiste en dividir el salario mensual por 12 y multiplicar ese resultado por la cantidad exacta de meses trabajados.

