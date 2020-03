Precios. Se desaceleró la inflación en febrero, pero sigue la suba en alimentos

Crédito: Augusto Famulari

Con su director, Marco Lavagna, y parte de su equipo en cuarentena por prevención ante la expansión del coronavirus en el mundo y en la Argentina, el Indec informó esta tarde que la inflación de febrero fue de 2%, un índice general por debajo del IPC de enero pasado.

Pese a que en el Gobierno ya habían adelantado semanas atrás que observaban una "profundización de la desaceleración" en los relevamientos alternativos que coordinan, febrero suele ser un mes -por estacionalidad- de baja inflación. A esto se agrega la tranquilidad actual que rige en el tipo de cambio argentino -gracias al cepo- y el congelamiento tanto de los combustibles como de las tarifas de servicios públicos, entre otros precios.

Además, el capítulo de Alimentos y Bebidas -el que más pesa en el índice que elabora el organismo estadístico y el que más preocupa al Gobierno- sigue encima del nivel general. La suba para este ítem fue de 2,7%, según los datos del Indec.

En el primer bimestre del año, el índice de precios al consumidor acumuló un alza de 4,3%. Mientras que en doce meses, avanzó 50,3%. El IPC núcleo, que mide la suba de precios sin los valores estacionales y los regulados, mostró una suba mensual de 2,4%.

"No es posible que los precios sigan subiendo; eso debe parar porque no tiene lógica y vamos a ser inflexibles", aseguró Fernández la semana pasada en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). "En esto quiero serles franco: voy a ser implacable porque no estoy defendiendo un Gobierno, estoy defendiendo a la Argentina. Estoy defendiendo a los consumidores. Eso tiene que parar. Y tiene que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Vamos a ser inflexibles con este tema ".

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de fines de febrero -que congrega el Banco Central (BCRA)- proyectó que la inflación minorista en diciembre de 2020 se ubicará en 40% interanual. Se trató de la tercera revisión consecutiva a la baja de este pronóstico. En el informe previo proyectaban 41,7% interanual.

"Para enero de 2020 la mediana de las estimaciones del REM sugería una inflación de 3,5% mensual, mientras que el dato observado se ubicó en 2,3%, lo que implicó una sobreestimación (error de pronóstico) de la inflación de 1,2 p.p", indicó el informe del equipo que conduce Miguel Pesce, y agregó: "Para febrero de 2020, tanto la mediana de los pronosticadores del REM como el promedio del TOP-10 estimaron una inflación de 2,5%".