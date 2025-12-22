IOL Inversiones profundiza su propuesta de gestión patrimonial en un mercado más exigente

En un contexto de mayor interés por la planificación financiera, la gestión patrimonial ganó protagonismo entre individuos y empresas que buscan tomar decisiones de inversión con una mirada de largo plazo. En ese escenario, IOL Inversiones —la plataforma digital que este año superó los dos millones de clientes— refuerza el rol de su unidad de Wealth Management, un área concebida como puente entre los inversores y un mercado financiero en constante evolución.

Con el cierre de 2025, la necesidad de ordenar la liquidez, dolarizar carteras de manera eficiente y encontrar un equilibrio entre riesgo y rendimiento se volvió central. La propuesta de Wealth Management de IOL busca responder a esa demanda con un servicio integral y sin costo, pensado para quienes requieren una mirada más estratégica sobre su patrimonio.

“Hoy los usuarios no solo buscan alternativas de corto plazo; también quieren entender, planificar y tomar decisiones con respaldo profesional, pensando en su futuro financiero”, explica Enrique Chimeno, Commercial Manager de IOL. “Desde la jubilación hasta la construcción de un patrimonio de largo plazo, Wealth Management ocupa ese espacio intermedio entre la autogestión y una planificación más profunda”, agrega.

Durante el último año, el equipo detectó un aumento sostenido de consultas vinculadas a la construcción de carteras balanceadas en dólares —que combinan bonos soberanos, corporativos y CEDEARs—, la planificación patrimonial familiar y la dolarización a través de instrumentos como el CCL simple y activos listados en Estados Unidos.

El servicio ofrece portafolios diseñados a medida según el perfil de riesgo de cada inversor —conservador, moderado o agresivo— y un seguimiento personalizado que permite ajustar las estrategias en función del contexto macroeconómico y los movimientos del mercado de capitales.

A esto se suma una agenda de webinars y encuentros de networking exclusivos, con economistas, traders y especialistas del ecosistema financiero, orientados a fortalecer la educación financiera y mejorar la toma de decisiones.

A 25 años de su lanzamiento, IOL Inversiones consolida así una propuesta pensada para quienes buscan mayor profundidad de análisis y acompañamiento profesional, con la mirada puesta en transitar 2026 con más previsión y claridad financiera.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.