Javier Milei, contra Martín Guzmán: lo tildó de inmoral, ineficiente y mentiroso

Javier Milei analizó el acuerdo de Martín Guzmán en torno a la deuda 28:30

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 23:05

Javier Milei, economista, fue lapidario al hablar sobre la gestión de Martín Guzmán respecto a la negociación de la deuda. Lo tildó de ineficiente e inmoral y sentenció: "Miente descaradamentecuando dice que el kirchnerismo había dejado al país en un sendero sustentable".

En diálogo con Luis Majul, porLN+, consideró que festejar el acuerdo al que se llegó es un error porque implicó una gran "pérdida de tiempo" y una "ineficiencia total" dado que, pese a que negociaron la deuda durante casi un año se alcanzó el número que pedían los acreedores desde el principio.

"Hay partes del discurso de Guzmán que son propios de un inmoral, porque es muy potente en la crítica al gobierno de Macri, al cual yo he criticado muy fuertemente por no hacer el ajuste fiscal, pero miente descaradamente cuando dice que el kirchnerismo había dejado al país en un sendero sustentable", siguió. Para él, Guzmán "tiene una doble vara porque mira los número de Macri, pero no los del kirchnerismo".

De todos modos, si bien Milei criticó que Guzmán "arrancó mintiendo", apuntó duro contra la administración anterior: "Es cierto que después vino el gobierno de Macri e hizo un plan gradual, donde el ajuste tomaba una velocidad de tortuga embarazada. Eso implicó que la suba de los intereses se comiera todas las mejoras fiscales que hizo".

Otro aspecto que le parece "absolutamente inmoral" del discurso del ministro es que habla de que ahora se podrá "gastar más", pero no plantea "bajar la presión sobre el sector privado": "La Argentina no crece desde 2011 porque con esta presión fiscal es imposible crecer". Según resaltó Milei, tanto Guzmán, como Matías Kulfas y Jorge Todesca promueven "un modelo de crecimiento a partir del impulso del gasto público". "Básicamente, lo que tenemos es un conjunto de piromaníacos", concluyó.

Más adelante, preguntó: "Sí, salimos del defalult, ¿pero cómo van a poner las cuentas en orden? ¿Van a seguir sosteniendo esa estupidez de que el resultado fiscal aumenta aumentando el gasto público?".

Si bien Milei puntualizó que "la Argentina se va a ahorrar 42.500 millones de dólares", aclaró: "Todos esos son números en valores de tiempo presente", y resaltó que "será muy difícil que entre plata al país o que alguien invierta en un país donde continuamente se avanza en los derechos de propiedad". Según el liberal "la Argentina es una máquina de generar deuda" y "es el máximo defaulteador de la historia moderna".

Según proyectó "el panorama de la Argentina sigue siendo negro" ante la devaluación del peso y la inflación. "El acuerdo con los acreedores era necesario, pero no es suficiente".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal