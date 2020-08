Jorge Giacobbe: "Para el Gobierno, la reforma judicial es ahora o nunca"

Jorge Giacobbe, en Comunidad de Negocios

"Para el Gobierno la reforma judicial es ahora o nunca", explicó Jorge Giacobbe, analista político, quien estuvo presente en el programa Comunidad de Negocios y analizó la iniciativa impulsada por el Gobierno y cómo la imagen de Alberto Fernández fue cambiando a lo largo de estos meses. Para el consultor, el oficialismo propone hacer cambios en un momento donde generan "más irritación y más sospecha".

El especialista explicó cómo la marcha del 17A es un síntoma interesante para analizar, pero que en números no es algo que sorprendió ya que "un 44% de los argentinos quiere que el Gobierno pierda las elecciones".

"Cuando un montón de gente en situación de masa pasa a estar en situación de muchedumbre es porque esa gente tiene algo visceral muy importante para decir y que debe ser inmediato", explicó y agregó que hubo una gran diversidad en términos de quejas. Giacobbe caracterizó la marcha como un "gran ejercicio catártico".

Jorge Giacobbe analizó la imagen de Alberto Fernández a lo largo de estos meses

Con respecto a la imagen del Presidente, el especialista analizó cómo se asocia a la evolución del clima social y comparó lo que sucede con Fernández con una montaña rusa. Antes de la cuarentena, el Presidente tenía 37 puntos de imagen positiva. Esta fue creciendo a medida que fue empático con las necesidades de la gente hasta llegar a 68 puntos.

"Hoy ya perdió esos 30 puntos que había logrado ganar", explicó y agregó que nada vuelve a ser cómo antes ya que, al igual que "cuando uno baja de un juego con tanta adrenalina, uno baja distinto". "Más despeinado, con las piernas temblando y el corazón en la boca", dijo.

Consolidación de la oposición

Para Giacobbe, la oposición está teniendo tres tipos de estrategias que no están coordinadas, mientraslas grandes figuras están generando identidades diferentes. "Están los que dicen no saquemos la cabeza, como Macri y Vidal ", explicó cómo este grupo no quiere que el Gobierno les eche toda la culpa.

"Después están los que no pueden evitar poner la cara, los que están poniendo el hombro a la situación", dijo. Para él, Rodríguez Larreta estaría en este grupo y tiene "la misma imagen positiva que Alberto, pero tiene apenas 20 puntos de imagen negativa".

Por último, están los que él define como halcones. "Los que dicen que al kirchnerismo no le podes dar ni un centímetro", explicó. Patricia Bullrich es una de ellas. Giaccobe aseguró que las últimas dos estrategias están siendo valoradas por la opinión pública.

"La oposición necesita diferentes identidades, como una línea de pesca con diferentes anzuelos", dijo.

Con respecto al spot de campaña de Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, Giaccobe aseguró que figuras cómo las suya y las de la exministra Bullrich resultan "indispensables" en términos de construcción política. La sociedad "necesita que los políticos le demuestren que están cerca en la calle, que están cerca de los problemas reales".

Para Giacobbe, Berni busca desarrollar su carrera política y "tiene entre ceja y ceja la gobernación de la provincia de Buenos Aires". El consultor aseguró que, como la oposición, el oficialismo debe desarrollar sus segundas líneas porque "las primeras ya se quemaron".

"Cristina tiene más de un 50% de imagen negativa, Alberto va a quedar muy dañado y Kicillof tienen que transitar la provincia que es el peor de los escenarios", finalizó.