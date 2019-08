Indec. Para Todesca, el kirchnerismo no mantendrá la independencia del instituto

Francisco Jueguen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2019 • 18:33

El modo campaña llegó al Indec, organismo que fue desmantelado durante el kirchnerismo y cuyas estadísticas de inflación, pobreza y PBI, entre otras, fueron falsificadas por la intervención impulsada por Guillermo Moreno, y avalada por Néstor y Cristina Kirchner.

"Me siento reconfortado con el reconocimiento a nivel político de la tarea que todo el equipo del instituto ha realizado, pero me cuesta tener confianza en que la independencia con que se desarrolló este proceso eventualmente pudiera ser respaldada en el futuro cuando esas manifestaciones provienen de quienes, desde las más altas funciones de gobierno, han sido testigos pasivos o actores directos del profundo avasallamiento institucional que tuvo lugar entre 2006 y 2015", afirmó Jorge Todesca, director del Indec en un comunicado.

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, ya había advertido en varias entrevistas que el Indec "está funcionando mejor que en los últimos años de Cristina".

"Lo último que haría sería copiar medidas de Guillermo Moreno, le hizo mucho mal a la Argentina", agregó Fernández en el encuentro que Clarín organizó días atrás en el Malba. "Yo no sé qué quiere hacer Todesca. Pero mi problema no es que Todesca siga o no siga, mi problema es que el Indec funcione. Tenemos que tener un Indec que diga la verdad", agregó.

Con el comunicado de hoy, el economista de origen peronista que conduce el Indec le cierra las puertas a su continuidad en el organismo si eventualmente Fernández fuera presidente. En el equipo de economistas de Fernández está Cecilia Todesca Bocco, hija de Jorge.

"Hoy podemos decir que orgullosamente que el mundo habla de nosotros por las buenas razones: la recuperación del Indec es considerado un caso de éxito", dijo el comunicado de Todesca y agregó: "Ha sido la voluntad del presidente (por Mauricio Macri), en férrea defensa de la verdad y la transparencia la que allanó el camino con su apoyo para la recuperación de la credibilidad institucional y de la reconstrucción de la infraestructura estadística del país".

"Cuando en 2015 me ofreció (por Macri) hacerme cargo de la conducción del instituto, el desafío era mayúsculo. no había antecedentes en el mundo de semejante deterioro institucional durante casi una década, lo cual nos significó el repudio de la comunidad estadística global, la moción de censura de un organismo internacional y la suspensión de la difusión de los resultados estadísticos provistos por el Indec por parte de las publicaciones más prestigiosas en la materia", señaló Todesca y cerró: "Los argentinos habían dejado de confiar en el servicio y se recostaron en fuentes alternativas privadas de provisión de datos".

Justamente, Todesca, que tenían su propia consultora privada (Finsoport) fue perseguido por Moreno por haber calculado un dato de inflación alternativo al del Indec de Moreno. El ex secretario de Comercio Interior había pedido multas de $500.000 para Todesca y otros economistas en 2011. Las mismas fueron, luego, revocadas por la Justicia.