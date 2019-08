El titular del Indec se refirió al pasado, presente y posible futuro del organismo Crédito: Captura LN+

Jorge Todesca, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec) estuvo esta tarde en el programa La repregunta, que conduce Luciana Vázquez por LN+ y comparó la situación de dicha entidad durante el Gobierno de Mauricio Macri -donde él comenzó su tarea- y los años de intervención kirchnerista, a la luz de las declaraciones de Alberto Fernández que se había referido a ese proceso como "un error". "No fue un error, fue una política de estado", señaló Todesca.

En la charla con Luciana Vázquez, el titular del Indec contó cuál fue la motivación para escribir el comunicado que difundió ayer, donde resalta la reconstrucción del organismo como fruto "de la voluntad política del presidente Mauricio Macri", a la vez que plantea su desconfianza en la independencia de la entidad de estadísticas si llegara a ganar el Frente de Todos, a pesar de los elogios que emitió Alberto Fernández sobre su funcionamiento durante el Gobierno de Cambiemos.

Al ser consultado sobre porqué tuvo la necesidad de emitir ese comunicado, Todesca explicó que los elogios se plantearon "como si el Indec fuera del planeta marte y lo que pasó en estos cuatro años fuera producto de algún mago, que eventualmente soy yo, pero en verdad es una política de estado muy importante del Gobierno de Macri, y es lo que ha permitido la reconstrucción".

"Esta ha sido una política exitosa de esta administración -agregó el director del Indec-, que es trasparente respecto de la información pública y permite medir las acciones del Gobierno. Además, permite que al momento del ejercicio máximo de la democracia no se debata si los número son unos o son otros, si no que todos manejen los mismos números, la oposición y le Gobierno".

"Distorsionar la información pública es un hecho gravísimo"

Con respecto de los elogios que recibió el organismo y el mismo Todesca por parte del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el titular del Indec sentenció: "Es el derecho a la información, es el servicio oficial de estadísticas de la república argentina y no me parece tan simple que se diga 'qué bien que estuvo yo lo voy a mantener".

Cuándo Vázque le preguntó al funcionario si él no creía en las palabras de Fernández, Todesca respondió: "No, creo que lo que se dice es que fue un error (la intervención). Y no fue un error, fue una política de estado. Haber intervenido el Indec, haber distorsionado la información pública argentina es un hecho excepcional y gravísimo en el mundo. No es un error tampoco permitirle que se atropelle a los empleados del instituto, que se los despida".

Luego, el funcionario profundizó su crítica hacia el período en que el instituto estuvo intervenido, entre los años 2006 -cuando Alberto Fernández era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner- y el 2015: "La caracterizamos como estadística militante, que es introducirle un sentido de voluntad al resultado de las mediciones acorde con un relato político. La estadística se transforma en parte de la mística de la militancia política. Eso ocurrió y es extraordinariamente peligroso", sentenció.

"Francamente no veo que haya una reflexión importante y profunda sobre eso y tampoco lo hay en el libro de la ex presidente (se refiere al libro Sinceramente, de Cristina Kirchner). No hay nada respecto del Indec, ni reflexión crítica ni autocrítica. Es como que no hubiera pasado, y cualquiera que es funcionario público de alto nivel sabe que eso no ocurre sin la intervención activa o pasiva del máximo nivel del Gobierno", agregó Todesca.

Más tarde, volvió a repetir que él no seguiría al frene del instituto con un Gobierno del Frente de Todos y que para él, el Indec del futuro Gobierno, en el caso de que gane Alberto "tendría que respetar al equipo que está", y que su titular debería tener "un perfil con antecedentes no cuestionables, más formación que la que tengo yo y más joven que lo que soy yo, respetar las metodologías y conservar la apertura internacional que hemos tenido en este período".

Al finalizar, Vázquez lo consultó acerca de la posición sobre el Indec de la hija del funcionario, Cecilia Todesca, que es parte del equipo económico de Fernández. "No es un tema que hayamos conversado recientemente. Mi esposa y yo hemos procurado tener una familia afectivamente intensa e inmensamente libre y plural. Estoy seguro, por los valores que tiene mi hija, que en ellos no está la convalidación de ningún proceso de intervención del Indec", respondió Todesca.