Juan Carlos de Pablo analizó la consecuencia de que la Argentina haya quedado fuera del radar de los mercados globales

El economista Juan Carlos de Pablo analizó cuál es la consecuencia de que la Argentina haya quedado fuera del radar de los mercados globales luego de que la firma MSCI (por Morgan Stanley Capital International) finalmente no incluyó al país en la lista de naciones con posibilidades de ser reclasificados para dejar atrás la zona de alto riesgo en que está sumida desde hace años.

Entrevistado por el periodista Joaquín Morales Solá en LN+, De Pablo señaló que esto puede ser un “problema frente a algunos que estaban esperando que mejore”. Según su análisis, se relaciona directamente con el Riesgo País y por ende con los intereses de la deuda que debe afrontar la Argentina.

“Si tenemos equilibrio fiscal, ¿para qué queremos volver al mercado internacional?“, se preguntó De Pablo y explicó: ”Para renovar los vencimientos de deuda generados por el déficit fiscal de los gobiernos anteriores”.

El economista sostiene que mejorar en este índice será el desafío para 2026 aludiendo que “Javier Milei y su gobierno nos puedan decir que vamos a hacer el esfuerzo fiscal para vencer los intereses de la deuda, no los vencimientos”.

“La Argentina tiene que volver a los tenedores de títulos y decir: no me pidas que te pague en efectivo el vencimiento de la deuda, así que algo hay que hacer (...) Moraleja: hay un desafío, del equipo económico, que es enfrentar esto”, enfatizó De Pablo y aclaró que se trata de un índice que se revisa solo una vez por año.

Por otro lado, De Pablo se refirió al dato difundido por el Indec sobre el aumento en torno al 11% del consumo en el país. El también profesor universitario, recordó que además de ello, “el PBI del primer trimestre, contra el cuarto del año pasado desestacionalizado, aumentó 0,8%” y siguió: “El consumo aumentó 11%. El argumento de que cae el consumo no se sostiene. Pero hay que tener en cuenta todos los canales porque por ahí consumís más de una cosa y menos de otra ya que los sectores son heterogéneos. La realidad es una heterogeneidad total”.

“¿Cómo se explica que se recuperó el consumo?“, planteó y desarrolló: ”Lo primero es que bajó el impuesto inflacionario. Cuando tenías la tasa de inflación de 10% por mes, tenías el apuro por gastar antes, pero además caía el poder adquisitivo. Con una tasa de 1% mensual, la cosa es diferente. La gente usa los activos que tiene. ¿Qué importa si hay más argentinos visitando la Torre Eiffel que franceses en las Cataratas? Será un déficit del turismo. Estamos en flotación cambiaria, no se comprometen las reservas del Banco Central".

“El consumo 11% arriba. A mí no me digas que la mayoría de la gente no llega a fin de mes, es un insulto a los pobres. La gente llega a fin de mes haciendo malabarismo. Los que no son pobres no tienen imaginación para encontrarle la vuelta”, opinó.

Asimismo, dedicó el inicio de la entrevista a advertir sobre los consecuencias geopolíticas que tiene el conflicto Israel - Irán y se mostró cauteloso sobre el cese al fuego alcanzado con la intervención de Estados Unidos.

Sin embargo, consideró que, más allá de las fluctuaciones que puedan darse en el precio del barril, que sostuvo que es algo volátil, las consecuencias de un enfrentamiento a largo plazo podrían hacer meollo tanto en la economía mundial como en la local.

“Los conflictos son una espiral descendente desde todo punto de vista. Si, por razones de política, arancelarias o combinación de las cosas, toda la economía mundial se cae (...) Este tipo de conflicto no ayuda al bienestar. Genera todo tipo de desgracias, baja el horizonte”, explicó.