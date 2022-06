Juan José Aranguren cuestionó el congelamiento local del barril de crudo y habló de “cartelización” de empresas

El exministro de Energía Juan José Aranguren se refirió a la falta de gasoil en varias provincias del país y lo vinculó a la decisión de mantener el barril de crudo a un precio local bajo frente a un contexto internacional que registra una tendencia alcista a partir de la guerra en Ucrania. El exfuncionario de Cambiemos sostuvo, en LN+, que existe una “cartelización al revés” de varias empresas, liderada por la estatal YPF.

En el programa Mesa Chica, conducido por José Del Rio, Aranguren sostuvo que la falta de gasoil expone que “cuando hay controles de precios, lo que empieza a faltar es el producto”. En ese sentido, observó negativamente la decisión de mantener “un precio de crudo en el mercado local de 60 dólares el barril” cuando “afuera está 120 dólares . Y razonó: “Nadie va a querer importar porque hace una pérdida del doble cuando tiene que importar gasoil o cualquier tipo de producto”.

Aranguren sostuvo que existe una práctica “ilegal” en el mercado. “ Hay una cartelización al revés, para mantener el precio bajo ”, disparó. Y amplió: “Hay una decisión entre empresas que dicen voy a mantener este precio y nadie dice absolutamente nada. Y no se sabe por cuánto tiempo. [Y este movimiento] está liderado por la empresa más grande que es YPF, que tiene el 56% del mercado de combustibles en la Argentina”.

Juan José Aranguren habló de una "cartelización" liderada por YPF Presidencia

El exministro de Cambiemos recordó que su administración fijo un precio local del barril pero bajo otros motivos. “Se hizo en blanco y negro, con un papel donde el ministerio lo avalaba”, afirmó. Entonces su cartera elevó el precio doméstico porque el valor del crudo a nivel internacional “había caído a 26 dólares” el barril. “No podíamos dejar a toda la industria petrolera con los gremios en la calle”, justificó.

Por otro lado, respecto a la falta de gasoil, Aranguren hizo hincapié en que la Casa Rosada impulsó el año pasado, en agosto, la aprobación de una ley de biocombustibles que redujo el corte de biodiesel del 10% al 5% . “El Gobierno se olvida de eso”, enfatizó. “Eso significa que de golpe desaparecen del mercado 700.000 metros cúbicos de gasoil, unos 12 barcos, que hay que importarlos, y esos son 600 millones dólares”, analizó.

El también exCEO de la petrolera Shell relacionó la discusión sobre el precio interno del barril con la situación actual de YPF, que la semana pasada celebró sus 100 años. “Hoy la acción está en 4,20 o 4,30 dólares, pero cuando se privatizó estaba en 25 dólares y legó a estar en 60. Y la capitalización de mercado está en los 2000 millones de dólares”, analizó.

“Mala fe” en la decisión de Kulfas

En medio del cruce con Cristina Kirchner, Matías Kulfas sugirió la posibilidad de utilizar chapa de uso naval para el gasoducto Néstor Kirchner. Las declaraciones, que habían señalado una “licitación a medida” para la empresa Techint, fueron rechazadas por el exministro de Energía, Juan José Aranguren, quien consideró “una barbaridad” las afirmaciones del ahora extitular de Desarrollo Productivo.

“La chapa que se necesita para hacer un gasoducto, no es cualquiera, no se produce en la Argentina”, puntualizó, a diferencia de los tubos que sí se pueden hacer en el país. No obstante, no descartó que “para llegar a tiempo” con la entrega de todos los caños sea necesario importar algunos de Brasil.

El exministro de Energía puso de manifiesto el momento elegido por Kulfas para hacer pública una situación aparentemente irregular. “El exministro se quejó el viernes de algo que él conocía desde febrero, que fue cuando se lanzó el pliego de la licitación”. Precisó que se presentó una sola oferta el 31 de marzo, pese a que seis firmas compraron el pliego y señaló que se adjudicó recién sucedió a fines de abril. “Tuvo tiempo para decir lo que dijo el viernes pasado”, indicó, y enfatizó: “ Creo que al menos hay mala fe” .

Para Aranguren, Kulfas tuvo "mala fe" en sus denuncias Rodrigo Nespolo

Por otro lado, el exCEO de Shell opinó que en el Frente de Todos hay “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en relación a la obra del Gasoducto y recordó que Cambiemos había promovido una obra más grande (Tratayén-Saturno-Salliqueló-San Jerónimo), que unía Vaca Muerta con San Nicolás, en Buenos Aires, cuya licitación pública internacional para lanzar la obra ya estaba en marcha en 2019.

“La situación económica financiera del país no permitía que los oferentes presentaran una oferta, pero si tenían decidido hacerlo como obra pública que lo hubieran hecho al menos en ese momento. No solamente no lo hicieron, sino que en diciembre de 2020, el actual secretario de Energía [Darío Martínez] por la resolución 448 derogó la anterior”, sostuvo.

Y continuó: “Se tomaron 14 meses más, hasta febrero de este año, para dictar el DNU 76 que le da tanto la construcción como la concesión a IEASA [Integración Energética Argentina S.A.], que es una empresa que ya ha demostrado ineptitud”. Aranguren consignó que la firma estatal no concretó el gasoducto del Noroeste Argentina (GNEA), pese a que “ya han transcurrido ocho años”.

El exfuncionario de Cambiemos puso de manifiesto que la obra del Gasoducto “Néstor Kirchner” de Vaca Muerta a Bahía Blanca aún no comenzó “pese a la propaganda oficial”. Puntualizó que, si bien el proyecto fue adjudicado aún “no está firmado el contrato” y “todavía no se han adquirido las válvulas”. Por eso mismo, abogó por un rápido accionar de la Justicia respecto de la denuncia en la licitación.