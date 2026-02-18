Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este miércoles 18 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activa las transferencias correspondientes a este miércoles 18 de febrero en las cuentas bancarias de los titulares. Esta fecha resulta determinante para quienes perciben jubilaciones y pensiones ya que el depósito incluye una actualización y el bono de refuerzo.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy, miércoles 18 de febrero

A continuación, el detalle de los pagos habilitados para hoy:

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones y pensiones (haber mínimo) 5 $429.254,34

El cronograma de laAnsescontempla también la distribución de fondos para distintas coberturas sociales en esta misma fecha. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documento finalizado en 5 disponen del dinero en sus cuentas. La Asignación por Embarazo se acredita para los beneficiarios con DNI terminado en 4. El esquema de pagos abarca a las Asignaciones por Prenatal y Maternidad para los documentos que culminan en 6 y 7. Las Asignaciones de Pago Único mantienen su vigencia de cobro para todas las terminaciones hasta el 12 de marzo.

La jubilación mínima se ubica en $359.254,34 y recibe un adicional de $70.000 para totalizar $429.254,34 de bolsillo LUIS ROBAYO - AFP

Composición de los montos previsionales

Los valores de los ingresos para los retirados exhiben las cifras actualizadas para el período en curso. La jubilación mínima se ubica en $359.254,34 y recibe un adicional de $70.000 para totalizar $429.254,34 de bolsillo. Este esquema busca sostener el poder adquisitivo de la franja con menores ingresos del registro. Por otro lado, el tope máximo vigente dentro del sistema previsional llega a $2.417.441,64.

Las pensiones también reflejan sus nuevos importes. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) otorga un total de $357.403,47 con el refuerzo económico incluido. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez totalizan $321.478,04 al sumar el haber base y el bono extraordinario correspondiente.

Características de la Pensión Universal

La Anses administra la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) como una herramienta de cobertura social. Este programa asiste a las personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para tramitar la jubilación ordinaria. El beneficio equivale al 80% de una jubilación mínima. La cifra se ajusta de forma automática de acuerdo a la Ley de Movilidad vigente.

Gestión de la Clave de la Seguridad Social

El acceso a la información personal y la operación en el sistema requiere la Clave de la Seguridad Social. Los usuarios pueden generarla desde el sitio oficial en el apartado Mi Anses. El procedimiento solicita el número de CUIL, el número de trámite que figura en el DNI y la respuesta a preguntas de seguridad sobre datos personales. La contraseña elegida debe poseer entre 8 y 12 caracteres y contener al menos un número para garantizar su validez.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Verificación y cambio del lugar de cobro

Los beneficiarios cuentan con mecanismos para consultar y modificar el sitio de recepción de sus haberes. La página web del organismo permite verificar la fecha y el lugar exacto mediante un formulario que pide el número de beneficio o de CUIL. El sistema informa el banco o la sucursal del Correo Argentino asignada.

La modificación del lugar de pago resulta posible tras recibir el primer cobro en la entidad original. El trámite se gestiona a través de Mi Anses en la sección “Cobros”, por vía telefónica al número 130 o de manera presencial con turno previo en las oficinas de la entidad.

Cómo iniciar el trámite jubilatorio

Inicio del trámite jubilatorio

El proceso para obtener la jubilación comienza con la revisión de los aportes registrados. El interesado ingresa a Mi Anses y selecciona la opción “Trabajo” seguida de “Consultar Historia Laboral”. La ausencia de registros en el sistema demanda la presentación de documentación respaldatoria como certificaciones de servicios, recibos de sueldo o comprobantes de afiliación a obras sociales.

El solicitante debe completar el formulario 6.18 para pedir la prestación previsional. El procedimiento concluye con la solicitud de un turno en una oficina del organismo. Allí, el futuro jubilado asiste con su documento de identidad para formalizar el expediente y dar curso al beneficio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.