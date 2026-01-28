Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este miércoles 28 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hace la entrega de las jubilaciones y pensiones, de acuerdo al cronograma que figura en el sitio oficial del organismo y que corresponde al mes en curso. Este miércoles 28 de enero cobran sus haberes aquellos jubilados cuyos haberes superan el mínimo.

En el primer mes del año, a las jubilaciones y pensiones de la Anses se les aplica un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Quiénes cobran este miércoles 28 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de enero 2026 de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en enero de 2026

Los montos actualizados para el mes son los siguientes:

Jubilación mínima: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

Jubilación máxima: $2.350.453,71

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,45 + bono de $70.000 = $349.439,45

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52

Cómo es la entrega del bono a jubilados en enero de 2026

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $419.299,31.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde a la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.