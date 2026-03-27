Juicio por YPF: las reacciones por el histórico fallo en EE.UU. a favor de la Argentina
El Presidente fue uno de los primeros en referirse a la decisión de la Justicia del país norteamericano
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Pocos minutos después de conocerse el histórico fallo de la Justicia estadounidense, que revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF, Javier Milei y varios funcionarios del gobierno nacional salieron a festejar en redes sociales.
“Ganamos”, escribió en su cuenta de X el Presidente. Con el fallo, la Argentina se evita de pagar más de US$16.100 millones. Además, confirmó que YPF fue correctamente exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.
“Ganamos el jucio de TPF...!!! MAP.MAGA.VLLC!”, escribió Mieli. “La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional.TMAP!”, amplió el primer mandatario.
En medio de las polémicas por el patriminio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Milei reaccionó a la decisión de la juisticia norteamericana en la previa de un acto que compartirá con el funcionario y la ministra Sandra Pettovello.
Y cuestionó a quienes critican sus reiterados viajes a los Estados Unidos: “Ah pero los viajes...Ah pero el mameluco...Ah pero los USD 18.000M...TMAP.VLLC!”
*GANAMOS EL JUICIO DE YPF*— Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026
La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).
Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj
Ah pero los viajes...— Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026
Ah pero el mameluco...
Ah pero los USD 18.000M...
TMAP.
VLLC! https://t.co/gNGvjx97DQ
GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!!— Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026
TMAP.
MAGA.
VLLC! pic.twitter.com/OwNnppGr8p
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