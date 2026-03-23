La Argentina, en la cumbre global de energía: la presencia de Rocca, el elogio del CEO de Chevron y algunos reclamos subterráneos al Gobierno

HOUSTON.- De los elogios al Gobierno del CEO de una de las petroleras más importantes del mundo a algunas inquietudes por el tipo de cambio en la Argentina; de una positiva referencia de la administración de Donald Trump y las oportunidades del país en materia energética a la crisis de los industriales argentinos que se coló en los pasillos del Hilton Americas Houston, escenario desde este lunes en esta ciudad de la mayor conferencia global de energía.

En momentos en que el mercado energético mundial está sacudido por la guerra en Medio Oriente, con volatilidad en los mercados que se mueven al calor de los anuncios del presidente Donald Trump, la Argentina tiene protagonismo en la CERAWeek. Y Aunque muchas voces en Houston destacaron las oportunidades de inversión energéticas en el país, otros por lo bajo dejaron trascender reclamos a la administración de Javier Milei.

Michael Wirth, CEO of Chevron Corporation, en CERAWeek. RONALDO SCHEMIDT - AFP

Uno de los más elogiosos fue Mike Wirth -CEO de Chevron, una de las mayores petroleras del mundo-, quien en la apertura de la conferencia que congrega a miles de ejecutivos de las principales empresas del sector destacó los "progresos tangibles” de la Argentina para mejorar el clima de inversión alcanzados en la gestión libertaria. Un guiño para la Casa Rosada en uno de los sectores en los que hizo su mayor apuesta para atraer inversiones internacionales.

Otro referente del sector de una multinacional con amplias inversiones en la Argentina -que habló bajo condición de anonimato- aportó otra visión. Señaló que el tipo de cambio está bajo -hay que buscar “un equilibrio”- y que “el gran tema de la Argentina es la confianza”.

Destacó en ese sentido los progresos del Gobierno -aunque eso “no se puede construir en dos semanas, un año o dos”, evaluó-, y definió la situación actual con una palabra: “Esperanza”. El país, añadió el ejecutivo, tiene recursos “fabulosos”, pero también algunas contras. “Tiene una economía que es frágil, no tiene crédito y tiene una historia de incumplimiento grande”, enumeró, al marcar un tono más cauto para la llegada de inversiones.

El trabajo de un operario en Vaca Muerta. YPF

Otro ejecutivo de una empresa energética con posiciones en Vaca Muerta dijo a LA NACION que sí percibió que en este primer día de CERAWeek que “todo el mundo habla de la Argentina”. El país se ha convertido en un exportador neto de energía alejado de las zonas de conflicto globales, y eso genera la atención de los empresarios en un mundo cada vez más convulsionado, apuntó.

“Muchos dicen que estamos en el buen camino, pero no hay que ser tan ansiosos. Esto es un proceso largo”, añadió. En el contexto actual, marcado por el impacto de la guerra en Medio Oriente, el Gobierno argentino ve una oportunidad para posicionar el país como un socio estable, confiable y con recursos para los inversores.

En ese sentido, el Gobierno tiene un aliado central en la administración de Donald Trump, fogoneada además por la sintonía personal del líder republicano y Javier Milei.

El secretario del Interior norteamericano, Doug Burgum, en CERAWeek, en Houston. RONALDO SCHEMIDT - AFP

En Houston hubo una referencia a la Argentina del secretario del Interior norteamericano, Doug Burgum, que señaló que en el actual marco mundial del sector hay un “movimiento hacia un equilibrio” en el que “el hemisferio occidental no solo sea un gran contribuyente, sino también un gran exportador” de energía.

La respuesta de Burgum fue tras una consulta específica sobre cuál podría ser el rol de la Argentina para la seguridad energética de Estados Unidos. ¿Otro ejemplo? El secretario de Estado, Marco Rubio, había afirmado el mes pasado en una cumbre en Washington que el país “desempeñará un rol clave para el mundo” en el mercado de minerales críticos.

Pero no todo fue “energía” en cuanto a las referencias a la Argentina en el Hilton Americas Houston, donde pululaban, entre otros, el CEO de Techint, Paolo Rocca; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, y ejecutivos de compañías argentinas y de multinacionales con intereses en el país.

En ese contexto, un industrial con dos plantas metalúrgicas en el conurbano bonaerense, con unos 500 empleados en total, confesó a LA NACION que están cerca de bajar las persianas por la falta de demanda. “Ya lanzamos un plan de retiros voluntarios”, señaló el empresario, cuya compañía tiene más de 50 años en el país.

“Este tipo de gobiernos tienen un muy buen primer capítulo, que en este caso fue la baja de la inflación, pero la pregunta es cuál es el segundo acto”, analizó, frustrado con la situación actual.

“Si no empieza a repuntar el empleo, esto se va al carajo”, amplió, con una referencia al dato de 2025, año que cerró con un aumento de la desocupación hasta el 7,5%. “El Gobierno tiene que entender que esto es una inercia”, añadió, al destacar los riesgos de que el cierre de empresas continúe. Según datos oficiales, el número de empresas se redujo en más de 22.000 en dos años.