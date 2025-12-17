La Asociación Empresaria Argentina apoyó el rumbo económico del Gobierno

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) destacó el éxito del Gobierno en la reducción de la inflación y señaló, además, que comparte el énfasis de la administración de Javier Milei en cuanto a reducir el peso del Estado sobre la economía, en terminar con el déficit fiscal y bajar la presión tributaria.

Esta opinión fue transmitida personalmente al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, quien estuvo presente como invitado de honor en el almuerzo de fin de año de AEA.

Asimismo, mediante un comunicado, AEA expresó que: “En esta nueva etapa habrá que avanzar en un conjunto de políticas orientadas a favorecer la competitividad de la economía. Las iniciativas oficiales referidas a reformas en el campo laboral y tributario, tienen claramente ese objetivo. A ellas habría que adicionar en un diálogo productivo con el sector privado, las vinculadas con los sectores primario, industrial y comercial de la economía”.

Por su parte, Bausili efectuó una detallada presentación acerca de los lineamientos que ha seguido el BCRA en este último tiempo, que tienen por objetivo la baja de la inflación y el crecimiento de la economía.

En tal sentido, el funcionario subrayó la importancia de brindarle previsibilidad a la economía, para lo cual señaló como muy positivo el fortalecimiento del mercado de capitales y del mercado financiero en nuestro país. “Destacó, a su vez, la importancia de que desde el sector privado se incrementen las inversiones productivas, lo que redundará en una mayor entrada de capitales, mayor producción e incremento en las exportaciones”, indicó AEA en su comunicado.

Por AEA estuvieron presentes en la reunión: Jaime Campos, Luis A. Pagani, Paolo Rocca, Héctor Magneto, Sebastián Bagó, Cristiano Ratazzi, Federico Braun, Alberto Grimoldi, Alberto Hojman, Eduardo Elsztain, Julio C. Saguier, María Luisa Macchiavello, Mariano Bosch, Claudia Álvarez Argüelles y, Alejandro Buti, Enrique Duhau, Julio Figueroa, Ignacio Lartirigoyen, Diego Marcantonio, Carlos Miguens,, Pablo Roemmers, Gustavo Salinas, Patricio Supervielle, Miguel Urus, Amadeo Vázquez, Alejandro Lastra, Florencia Magnasco, Guadalupe Mazulo y Cecilia Pasman.

Bausili, por su parte, estuvo acompañado por Pedro Inchauspe, director del Banco Central.