El conflicto aeronáutico que ayer terminó con miles de pasajeros varados y malhumorados tiene su epicentro en una estrategia de Latam Argentina. "Trabajamos desde el mes de enero en este proyecto que se llama interchange. Si no sale, lamentablemente nos vamos a ver obligados a dejar de volar a Miami. Si eso sucede, se perderá la mano de obra Argentina", dice Rosario Altgelt, CEO de la filial local de Latam, que, telefónicamente, habló con LA NACION.

El mercado está movido. Ninguna empresa las tiene consigo en la Argentina. A las cuestiones gremiales, la baja del consumo y la devaluación se le sumó el interchange.

-¿Cómo lo definiría?

-Tiene que ver con poder intercambiar matrículas de aviones Boeing 767, que son los que operamos a Miami, con otros países donde Latam opera.

-¿Por qué ahora?

-La urgencia tiene que ver con que Estados Unidos ha cambiado ciertas reglas a para los aviones que entran al país y estos aviones que nosotros tenemos cuando no cumplen con esas por esos requisitos de navegación.

-¿Qué requisitos?

-Principalmente comunicación y navegación. La mejor manera que tenemos para poder seguir operando a Miami es hacer una inversión importante en aviones 767, mucho más nuevos de los que hoy vuelan pero que sean regionales.

-¿Qué tan nuevos son?

-Los actuales tienen alrededor de 22 años; los nuevos, entre 10 y 12 años de antigüedad. Tienen cabinas muy renovadas porque hay un proyecto de inversión de cabinas. Para nosotros es muy importante y lo que requerimos es que podamos matricular en la Argentina aviones Charlie, que son matrícula chilena, para ser operados por Latam Argentina bajo el certificado de explotador de Latam Argentina, con tripulantes argentinos, mecánicos argentinos y despachantes argentinas. Lo único que cambia es la matrícula del avion.

-Ustedes explican que ya no se puede tener un avión parado todo el día en Miami. Ahora bien, American, por caso, lo puede hacer. Manda un avión de Miami a Buenos Aires y lo deja todo el día acá.

-Lo que pasa es que American manda un avión a Ezeiza que está asociado un pool de aeronaves que la empresa tiene en Estados Unidos. Es un avión más de muchos. Nosotros, en la Argentina, tenemos sólo dos aviones que lo único que hacen es ir y venir de Miami.

-¿Ese esquema ya no se sostiene más?

-No, es necesario conectarlo a una red que lo vuelve mucho más flexible. Por ejemplo, ante hay una contingencia en el avión de Miami, American puede mandar otro. Cuando unos logras hacer este intercambio matrícula, en promedio, los aviones llegan a volar 16 horas en vez de 9. Es una enorme diferencia de rentabilidad.

-¿Qué expectativa tienen?

-Hemos hecho un trabajo enorme con la autoridad, con todos los gremios y con nuestros empleados para contar la necesidad y lo vital de este proyecto.

-¿Y cómo fue la recepción?

-Nuestros empleados quieren el proyecto. Hacemos reuniones a todo nivel y la gente pregunta cuando ale interchange, y lo hacen porque saben que la ruta a Miami corre riesgo de seguir siendo operada por Latam Argentina.

-¿Se podría cancelar?

-Sí. Nuestra gente lo defiende porque están defendiendo su trabajo.

-Los pilotos de Latam le pidieron a sus colegas del gremio que les autoricen esta modalidad, además de reclamar cierta independencia.

-Un grupo de pilotos fue el que hizo escuchar su voz y lo que le está pidiendo al gremio, simplemente, que los escuchen. Le repito, para nosotros este proyecto es vital.

-¿Qué pasaría si no sale?

-A partir del primero de enero, nuestros aviones en matriculados en la Argentina no pueden entrar a Estados Unidos. Por lo tanto, nos veríamos en la terrible decisión de cancelar esa ruta. Y si esa ruta la deja de volar un equipo argentino, el trabajo se pierde porque no hay un operador en el país que tenga aviones para reemplazarlos. Esa frecuencia se la llevaría una empresa americana.

-¿Es posible que se forme un gremio de empresa como pasó en Flybondi y en Norwegian?

-Nosotros queremos en Interchange. Yo no promuevo una fractura gremial de este tipo. A mí me parece que los pilotos le están pidiendo al gremio que los escuchen.

-Si se autoriza, ¿podrían sumarse a otros destinos?

-La industria aeronáutica de la Argentina tiene enormes posibilidades por delante y cuando se la mira hacia el futuro, sólo se ve crecimiento. Lo que tenemos que ver en esta industria es si a esa expansión la va a tomar una empresa argentina con empleos argentinos a lo vuela alguna empresa europea o americana.

-¿Y qué se necesita?

-Para canalizar esa demanda de pasajeros hay que sentarse estado gremios, las empresas públicas y las privadas para hablar de cómo lo hacemos. Hay que dar pequeños pasos.

-¿Qué le diría a Pablo Biró si se lo encuentra ahora en un café?

-Tengo relación con él y la verdad que me he juntado montón de veces hablar. Y de hecho he hablado de este proyecto; es natural dialogar con Pablo. Estos días estamos hablando menos porque, obviamente, se nota la resistencia y las diferencias que tenemos. Pero tengo relación con todos los gremios aeronáuticos. Nosotros sabemos que nuestros empleados están agremiados y elige sus representantes. Tenemos que seguir trabajando.

-¿Es optimista?

-Sí. Porque sólo falta que los organismos de control aéreo de la Argentina y de Chile firmen acuerdo para la revisión conjunta de los aviones. Lo demás, está autorizado por el Código Aeronáutico.