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La Ciudad captó US$500 millones del mercado global a una tasa del 7,375%

Recibió ofertas de compra por más de seis veces ese monto y pudo capitalizar una jornada de mercados favorable al riesgo

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Javier Blanco
LA NACIONJavier Blanco
Abigail Dressel (Embajada de EE. UU.) moderada por Mariana Schoua (Aconcagua Energía Generación) AmCham Summit 2025; Economía; Comunidad de Negocios; Centro de Convenciones de Buenos Aires
Jorge Macri buscó asegurar la caja antes del período electoral que se vieneFabián Malavolta

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) captó hoy US$500 millones del mercado global con la nueva emisión de un bono TANGO a vencer en 10 años, que logró colocar a una tasa del 7,375% —según trascendió en el mercado—, comparable a un riesgo país algo menor a los 310 puntos básicos.

“Es la más baja de la historia”, destacó en un posteo por la red X el ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno porteño, Gustavo Arengo, que lo calificó como “logro” y vinculó con “la excelente reputación crediticia que tiene la Ciudad y del orden de las cuentas públicas que la administración de Jorge Macri viene llevando adelante”.

“Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad. Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante”, lo complementó sólo minutos más tarde el propio jefe de Gobierno.

Todo lo consiguió tras recibir órdenes de compra por más de US$3000 millones para el papel, que forma parte de la serie 14 de su programa de financiamiento, emitido en Nueva York pero bajo legislación inglesa, suscribible en dólares y que reintegra capital en tres cuotas anuales, lo que reduce su plazo promedio a 9 años, y paga un cupón de intereses del 7,05%.

La colocación internacional estuvo a cargo de BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Deutsche Bank Securities y Santander US Capital Markets, mientras que la parte local quedó en manos de su propio banco (el Ciudad), al que acompañaron el Santander y el Galicia, además de Balanz Capital Valores y Puente Hnos.

Confimación
Confimación

Y se desarrolló en una jornada de mercados favorable, ante la expectativa de un acuerdo en ciernes en el conflicto de Oriente Medio y tras conocerse ayer una mejora en la calificación de la deuda argentina (que impulsó al alza hoy a los bonos y provoca una caída de casi 6% en la tasa de riesgo local), lo que facilitó una mayor toma de riesgo y lleva a empresas y estados a preparar nuevas emisiones de deuda.

Un ejemplo de ello es el caso de Ecuador, ya que trascendió que el gobierno de Daniel Noboa prepara una nueva colocación de bonos con vencimientos en 2034 y 2039 para aprovechar este contexto, luego de haber tomado a fines de enero pasado US$4000 millones por esta misma vía.

La administración de Jorge Macri, que realizó su segunda emisión internacional tras la concretada en noviembre pasado al 7,8% anual, había aclarado que buscaba estos fondos para afrontar próximos pagos y hacer caja antes de que el mercado empiece a contaminarse por la puja política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La agencia Fitch Ratings, que ayer elevó la nota argentina, había asignado a estos títulos la calificación “B-(EXP)”, en línea con el perfil crediticio de la Ciudad en moneda extranjera, tras destacar entre otras cosas que CABA mantiene niveles adecuados de liquidez y conserva el equilibrio operativo en sus cuentas.

Por Javier Blanco
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