La Ciudad captó US$500 millones del mercado global a una tasa del 7,375%
Recibió ofertas de compra por más de seis veces ese monto y pudo capitalizar una jornada de mercados favorable al riesgo
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La Ciudad de Buenos Aires (CABA) captó hoy US$500 millones del mercado global con la nueva emisión de un bono TANGO a vencer en 10 años, que logró colocar a una tasa del 7,375% —según trascendió en el mercado—, comparable a un riesgo país algo menor a los 310 puntos básicos.
La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia.— Jorge Macri (@jorgemacri) May 6, 2026
Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%.
Esta es una… https://t.co/juexs3kvle
“Es la más baja de la historia”, destacó en un posteo por la red X el ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno porteño, Gustavo Arengo, que lo calificó como “logro” y vinculó con “la excelente reputación crediticia que tiene la Ciudad y del orden de las cuentas públicas que la administración de Jorge Macri viene llevando adelante”.
“Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad. Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante”, lo complementó sólo minutos más tarde el propio jefe de Gobierno.
Todo lo consiguió tras recibir órdenes de compra por más de US$3000 millones para el papel, que forma parte de la serie 14 de su programa de financiamiento, emitido en Nueva York pero bajo legislación inglesa, suscribible en dólares y que reintegra capital en tres cuotas anuales, lo que reduce su plazo promedio a 9 años, y paga un cupón de intereses del 7,05%.
La colocación internacional estuvo a cargo de BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Deutsche Bank Securities y Santander US Capital Markets, mientras que la parte local quedó en manos de su propio banco (el Ciudad), al que acompañaron el Santander y el Galicia, además de Balanz Capital Valores y Puente Hnos.
Y se desarrolló en una jornada de mercados favorable, ante la expectativa de un acuerdo en ciernes en el conflicto de Oriente Medio y tras conocerse ayer una mejora en la calificación de la deuda argentina (que impulsó al alza hoy a los bonos y provoca una caída de casi 6% en la tasa de riesgo local), lo que facilitó una mayor toma de riesgo y lleva a empresas y estados a preparar nuevas emisiones de deuda.
Miren quien sale a ampliar sus emisiones 2034 y 2039— EL OSO (@ELOSOLICH) May 6, 2026
Ecuador 👇 pic.twitter.com/k1TVcoLVw4
Un ejemplo de ello es el caso de Ecuador, ya que trascendió que el gobierno de Daniel Noboa prepara una nueva colocación de bonos con vencimientos en 2034 y 2039 para aprovechar este contexto, luego de haber tomado a fines de enero pasado US$4000 millones por esta misma vía.
La administración de Jorge Macri, que realizó su segunda emisión internacional tras la concretada en noviembre pasado al 7,8% anual, había aclarado que buscaba estos fondos para afrontar próximos pagos y hacer caja antes de que el mercado empiece a contaminarse por la puja política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
La agencia Fitch Ratings, que ayer elevó la nota argentina, había asignado a estos títulos la calificación “B-(EXP)”, en línea con el perfil crediticio de la Ciudad en moneda extranjera, tras destacar entre otras cosas que CABA mantiene niveles adecuados de liquidez y conserva el equilibrio operativo en sus cuentas.
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