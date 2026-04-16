La Ciudad eliminó el pago de Ingresos Brutos para más de 140.000 personas

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires aplica desde esta semana la reducción sobre los Ingresos Brutos para más de 140.000 personas. Entre ellas, ya son 35.000 trabajadores independientes los que dejaron de abonarlo.

El beneficio alcanza a contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado que realizan prestaciones de servicios. En total, el universo potencial supera las 140.000 personas.

Cómo es el esquema

El esquema establece bonificaciones según la categoría tributaria. Los contribuyentes de las categorías A, B y C reciben una reducción del 100%, lo que implica la exención total del impuesto.

En ese grupo se encuentran los 35.000 trabajadores que ya dejaron de pagarlo. En tanto, quienes pertenecen a las categorías D a H acceden a una bonificación del 75%.

La medida alcanza a varias profesiones, entre ellas a la peluquería Freepik

De acuerdo con datos oficiales, 47.000 porteños ya cuentan con el beneficio: además de los exentos, otros 12.000 obtuvieron una reducción parcial en la carga tributaria.

Eliminamos Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales. pic.twitter.com/QTsh3kelSh — Jorge Macri (@jorgemacri) April 15, 2026

La medida alcanza a una amplia gama de oficios, entre ellos peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, entrenadores personales, esteticistas y editores, que trabajan de manera independiente o bajo contratación.

“Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio. Porque esta es la única forma de salir adelante: dejar de ponerle el pie encima al que trabaja. Esto también es ordenar”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Sin trámites

La aplicación es automática y no requiere trámites, siempre que el contribuyente no registre deudas y que su actividad principal sea la prestación de servicios.

Para el resto del universo —unos 93.000 contribuyentes— el acceso al beneficio está condicionado a la regularización de su situación fiscal. Para ello, la Ciudad mantiene vigente una moratoria que permite saldar deudas en cuotas y con descuentos, con plazo hasta el 30 de abril.

La Ciudad eliminó el pago de Ingresos Brutos para más de 140.000 personas Imagen ilustrativa generada con IA

Desde el gobierno porteño señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir y simplificar la carga tributaria, con foco en los trabajadores independientes.